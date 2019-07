Yer altı şehrinde 800 yıllık kilise bulundu

Dünyanın en büyük yeraltı şehrinde ortaya çıkartılan 13.yüzyıla ait kilise ve kilisenin yanında bulunan mezarlar geçmişe ışık tutacak.

Nevşehir Belediyesi tarafından ortaya çıkartılan dünyanın en büyük yeraltı şehrinde gün yüzüne çıkartılan kilise ve kilisenin yanında bulunan mezarlar tarih severleri heyecanlandırdı. Nitekim kilisenin hemen yanı başında bulunan mezarlar içerisinde o döneme ait papaz kıyafetleri, haç işaretleri ve gözyaşı şişeleri ortaya çıkartıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı: "Dünyanın en büyük yeraltı şehrinde mezarlar hemen kiliselerin yanına yaptırılmış ve yanına definler yapılmış. Burada yatanların huzurlu bir şekilde yatmaları ve huzura kavuşmaları için yaptıkları bir şeydir. Bu ise 13. yüzyıldaki kilisenin eserleri olduğu ve o döneme ait definlerin yapıldığını ifade etmektedir. Tabi ortaya çıkan bu mezarlarda çok sayıda rahip kıyafetleri, gözyaşı şişeleri ve o döneme ait ciddi enstrümanlar ve tarihi kalıntılar ortaya çıkarılmış oluyor. Bu da bu bölgedeki tarihin bir parçasınında 13.yüzyılda da yaşandığının en büyük işaretlerinden bir tanesidir" dedi.

“Dünyanın en büyük yeraltı şehrini hizmete açacağız”

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir’de bulunan dünyanın en büyük yeraltı şehrinde yapılan çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade ederken burasını çalışmaları tamamlanmasının ardından yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açacağı dedi. Arı, “Tabi bu bölgedeki yaşantının ve tarihin ortaya çıkarılmasıyla ilgili bütün çalışmalarımızı tamamlayıp turizme açtığımız andan itibaren yerli ve yabancı turistler, yerli ve yabancı tarih severler hem bu dönemlere ait zaman dilimlerini yaşamış olacaklar hem de keyifli bir zaman geçirecekleri çok özel bir alanı inşallah şehrimizle birlikte yaşamış olacaklar. Bu açıdan da farklı verilerin zaman dilimi ile birlikte bizim elimize geçmiş olması şehrin turizmine ciddi katkılar sağlaması açısından bizim elimizi güçlendirmektedir. Bu manada çalışmalarımız son hız devam ediyor. Yakın bir zamanda da bu bölgeyi turizme açmayı hedefliyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin şimdiden heyecanlanacağı bir bölge olarak inşallah Türkiye turizmine kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.