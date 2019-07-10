0553 313 94 23

Yer altı şehrinde 800 yıllık kilise bulundu

Dünyanın en büyük yeraltı şehrinde ortaya çıkartılan 13.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:15
Yer altı şehrinde 800 yıllık kilise bulundu

Dünyanın en büyük yeraltı şehrinde ortaya çıkartılan 13.yüzyıla ait kilise ve kilisenin yanında bulunan mezarlar geçmişe ışık tutacak.


Nevşehir Belediyesi tarafından ortaya çıkartılan dünyanın en büyük yeraltı şehrinde gün yüzüne çıkartılan kilise ve kilisenin yanında bulunan mezarlar tarih severleri heyecanlandırdı. Nitekim kilisenin hemen yanı başında bulunan mezarlar içerisinde o döneme ait papaz kıyafetleri, haç işaretleri ve gözyaşı şişeleri ortaya çıkartıldı.


Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı: "Dünyanın en büyük yeraltı şehrinde mezarlar hemen kiliselerin yanına yaptırılmış ve yanına definler yapılmış. Burada yatanların huzurlu bir şekilde yatmaları ve huzura kavuşmaları için yaptıkları bir şeydir. Bu ise 13. yüzyıldaki kilisenin eserleri olduğu ve o döneme ait definlerin yapıldığını ifade etmektedir. Tabi ortaya çıkan bu mezarlarda çok sayıda rahip kıyafetleri, gözyaşı şişeleri ve o döneme ait ciddi enstrümanlar ve tarihi kalıntılar ortaya çıkarılmış oluyor. Bu da bu bölgedeki tarihin bir parçasınında 13.yüzyılda da yaşandığının en büyük işaretlerinden bir tanesidir” dedi. Belediye Başkanı Arı, “Şimdi yeraltı şehrinde her gün farklı bir unsur ile karşı karşıya geliyoruz. Her birisi yaşamın hangi çağlara dayandığını, hangi yüzyıla dayandığına ait bize ciddi veriler vermektedir. İşte at ahırlarıyla ilgili veriler, farklı dönemlere ait lüle taşı ile ilgili veriler, ortaya çıkan kiliseler farklı dönemi anlatıyor. Bize tarihi bir vesika olarak bu şehirde ve bölgede yaşayan insanların tarihini aydınlatma açısından çok önemli veriler elde etmekteyiz. Şimdi bunlardan bir tanesi de kiliseler. Mezarlar hemen kiliselerin yanına yaptırılmış ve yanına definler yapılmış. Burada yatanların huzurlu bir şekilde yatmaları ve huzura kavuşmaları için yaptıkları bir şeydir. Bu ise 13. Yüzyıldaki kilisenin eserleri olduğu ve o döneme ait definlerin yapıldığını ifade etmektedir. Tabi ortaya çıkan bu mezarlarda çok sayıda rahip kıyafetleri, gözyaşı şişeleri ve o döneme ait ciddi enstrümanlar ve tarihi kalıntılar ortaya bırakmış oluyor. Bu da bu bölgedeki tarihin bir parçasında 13.yüzyılda da yaşandığının en büyük işaretlerinden bir tanesidir” dedi.



“Dünyanın en büyük yeraltı şehrini hizmete açacağız”


Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir’de bulunan dünyanın en büyük yeraltı şehrinde yapılan çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade ederken burasını çalışmaları tamamlanmasının ardından yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açacağı dedi. Arı, “Tabi bu bölgedeki yaşantının ve tarihin ortaya çıkarılmasıyla ilgili bütün çalışmalarımızı tamamlayıp turizme açtığımız andan itibaren yerli ve yabancı turistler, yerli ve yabancı tarih severler hem bu dönemlere ait zaman dilimlerini yaşamış olacaklar hem de keyifli bir zaman geçirecekleri çok özel bir alanı inşallah şehrimizle birlikte yaşamış olacaklar. Bu açıdan da farklı verilerin zaman dilimi ile birlikte bizim elimize geçmiş olması şehrin turizmine ciddi katkılar sağlaması açısından bizim elimizi güçlendirmektedir. Bu manada çalışmalarımız son hız devam ediyor. Yakın bir zamanda da bu bölgeyi turizme açmayı hedefliyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin şimdiden heyecanlanacağı bir bölge olarak inşallah Türkiye turizmine kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mardin’de çiftçinin imdadına TOMA yetişti
    1. Mardin’de çiftçinin imdadına TOMA..
    2. Haşdi Şabi örgütü mensubu sınırdan..
    3. Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti..
    4. 191 Kadın katıldı
    5. Mersin’de OSB firmalarına istihdam..
    6. Rize'de tarihi kemer köprü..
    7. Müteahhit sözleşmesi hak sahibince..
    8. Myanmar'da teknesinin yakıtı biten..
    9. AYTO’nun ‘Gündem Ekonomi’ toplantıları..
    10. Sokakta yoğurt kovasıyla müzik..
    11. Yenilikçi iş fikirleri ASSİM’de..
    12. Beytüşşebap doğası göz kamaştırıyor
    13. Nilüfer’de yaz tatili dolu dolu geçiyor
    14. Türkiye'ye karşı harekete geçtiler
    15. "Kulüp Lisans Talimatı, Türk..
    16. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami..
    17. Beylikdüzü’nde ortalık karıştı!..
    18. Atatürk Üniversitesi ders bilgi..
    19. Eljif Elmas, İstanbul'a geldi
    20. "Kanser artık kontrol altına..
    21. Uyuşturucu madde ticareti yapan..
    22. "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    23. Vali Akın, ’halk günü’ toplantısına..
    24. Meteorolojiden peş peşe uyarılar..
    25. Hindistan Büyükelçisi..
    26. Bilecik’te yaz etkinlikleri başladı
    27. Hırvatistan’dan euroya geçiş adımı
    28. Şehir içinde trafiği aksatanlar..
    29. Samsun Çarşamba BES'te Siemens Buhar..
    30. Başkan Dilber’den 10 Temmuz Hukukçular..
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"