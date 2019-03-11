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Yer: Adana...Yüzü maskeli 5 kişi polisi harekete geçirdi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, yüzlerinde maske ve ellerinde uzun namlulu silahlarla dolaşan 5 kişi polisi alarm durumuna geçirdi. Silahlı kişiler, polisi görünce dar sokaklardan faydalanarak kaçtı.

11 Mart 2019 Pazartesi 07:52
Yer: Adana...Yüzü maskeli 5 kişi polisi harekete geçirdi

19 Mayıs Mahallesi'nde, yüzlerinde maske, ellerinde uzun namlulu silah ve tabanca bulunan 5 kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda asayiş ekibinin yanı sıra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı zırhlı ekipler sevk edildi.

Dar sokaklardan faydalandılar

Mahalleye ulaşan ekipler, ara sokaklarda araştırma yaptığı sırada şüphelilerle karşılaştı. Ekipleri görünce paniğe kapılan şüpheliler, sokakların dar olmasından faydalanarak silahlarla izlerini kaybettirdi.

Bunun üzerine bazı ekipler, şüphelilerin gidebileceği evlerin bahçelerinde arama yaparken bazı polisler de sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekiplerin çalışması sürüyor.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 07:52
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