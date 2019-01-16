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Yer: Adana... Görenler gözlerine inanamadı

Adana’da bu şahsı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tenekeden yapılma küçük odun sobasını yakıp, sırtına bağlayan ve bu şekilde Merkez Otogarı’nda gezen Osman Aslan (55), görenleri hayrete düşürdü.

16 Ocak 2019 Çarşamba 06:20
Yer: Adana... Görenler gözlerine inanamadı

Adana'da ilginç görüntüler kaydedildi.

Daha önce kendisini dolandırdığını iddia ettiği M.K.nin kimlik fotoğrafını kamyonetinin üzerine asıp Bu şahıs beni dolandırdı yazısıyla pankart yaparak, kentte dolaşan Osman Aslan, bu kez yağmur ve soğuk havaya sobalı tepki gösterdi. Aslan, sırtına tenekeden yapılma odun sobasını bağladı. Küçük bir odun sobasını yakıp, sırtına bağlayan Aslan, çevredekilerin dikkatini çekti.

Sosyal medyada paylaşılan videoda merkez Otogar’da gezerken, Aslan’ın kendisine yöneltilen sorulara "Adana, Çukurova yanıyor diyorlardı ya, ne yanması Adana donuyor, donuyor" diye cevap verdiği görüldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 06:43
  1. Adana
  2. adana
  3. merkez
  4. soba

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