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12 kadın 80 yaşındaki tacizciye pusu kurup polise teslim etti

Adana'da 12 kadın, kendileri sürekli taciz ettiğini ileri sürdükleri 80 yaşındaki adamı iş birliği yaptıktan sonra pusu kurup, polise teslim etti.

01 Eylül 2019 Pazar 12:21
12 kadın 80 yaşındaki tacizciye pusu kurup polise teslim etti

Olay, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede dolaşan 80 yaşındaki şüpheli, kadınları elle, sözle taciz etmeye başladı.

Kadınlar iş birliği yaptı

Tacize uğrayanların giderek artması üzerine kadınlar iş birliği yapmaya karar verdi. Şüpheliyi yakalayıp polise teslim etmek isteyen 12 kadın, sokağın giriş ve çıkışlarında nöbet tutmaya başladı. Mahalleye gelen şüpheli, evinin kapısının önünde oturan bir kadını yine elle taciz etti. Kadının bağırması üzerine, kaçmaya başlayan şüpheli bu kez sokak başlarında nöbet tutan kadınlar tarafından sıkıştırıldı.

"Çocuklarımızı dışarı çıkartamaz olmuştuk" 

Mahalleli tarafından yakalanan şüpheli, bir evin bahçesine sokulduktan sonra, üzerine demir kapı kilitlendi. İhbar üzerine sokağa gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak polis aracına bindirdi. Kadınların tepki gösterdiği şüpheli karakola götürüldü. Sokakta toplanan kadınlardan biri, "Bu kişi, belli aralıklarla mahallede toplanarak bizleri taciz ediyordu. Kimi zaman yarı çıplak geziyor. Bizlere uygunsuz tekliflerde bulunuyordu. Çocuklarımızı dışarı çıkartamaz olmuştuk" dedi.

Şüpheliden şikayetçi olan kadınlardan bazıları ifade vermek polis merkezine gitti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 12:21
  1. Seyhan
  2. Adana

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