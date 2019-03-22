Yepyeni bir kişisel beceri geliştirme modeli T-İnsan raflarda

Daha iyi bir gelecek oluşturmak, başarılı, kazançlı ve mutlu olmak için devrim niteliğinde ip uçlarının yer aldığı T-İnsan adlı kitap raflardaki yerini aldı.

Fütürist, ekonomist, yazar Ufuk Tarhan’ın yazdığı Yılın En İnovatif İş Kitabı Ödülü sahibi T-İnsan Destek Yayınları’ndan çıktı. T-İnsan sadece anlatılan yeni insan modeli ve kazandırdığı gerçekçi bakış açısıyla değil içerisinde yer alan QR kodları ile artırılmış okuma deneyimini tanıtması, ciddi konuları hikaye gibi akıcı anlatması, yepyeni kavramlarla tanıştırması ve bilinen kavramlara yeni anlamlar yüklemesiyle de dikkat çekiyor.

Geleceğin başarılı insan modelini tanımak, anlamak ve bu modeli kendi yaşamına uygulamak isteyen herkes için T-İnsan bir başucu kitabı olacak.

Gelecek kaygısına takılıp kalmayın! Geleceğinizi kendiniz tasarlayın!

Türkiye’nin ilkkadın fütüristi, dünyanın en etkili 100 kadın fütüristi arasındaki tek Türk, gelecek tasarımcısı ve iş antrenörü Ufuk Tarhan diyor ki:

Yarının işini yarına bırakmayın!

Geleceğinizi kendi haline bırakamazsınız!

“Gelecekteki Siz’i” başkası değil, kendiniz şekillendirmelisiniz!

Ve bunu yapmak zorundasınız! Kesinlikle yapabilirsiniz!

Başarılı, mutlu olmak istiyorsanız başka seçeneğiniz de yok zaten!

“İyi de nasıl yapacağız?” diyenlere yanıt: Geleceğin başarılı insan modeli T-İnsan’a dönüşerek...

T-İnsan olarak...

Bu kitap ve T-İnsan Modeli size geleceğinizi yeniden anlamlandırıp, gelecek kaygısı ile başa çıkıp, gelecekteki sizi tasarlamanız ve gerçekleştirmeniz için yeni çıkışlar, çareler, ipuçları ve çok somut, uygulanabilir inovatif bir gelişim, değişim, dönüşüm modeli sunuyor.

Pek çok kişinin, kurumun uyguladığı ve çok başarılı sonuçlar aldığı; Ufuk Tarhan’ın yüksek lisans tezi ile akademik literatüre de giren T-İnsan Modeli’ni mutlaka öğrenin, uygulayın! Versiyonunuzu güncelleyin, yükseltin vegelecekle senkronize olun!

“Daha zeki ya da güçlü olanlar değil, değişime en fazla ayak uyduranlar ayakta kalır.”