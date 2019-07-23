YEPAŞ Ordu Gölköy Şubesi açıldı Ordu’nun Gölköy ilçesinde Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.

Ordu’nun Gölköy ilçesinde Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş.(YEPAŞ) N Kolay Yetkili İşlem Merkezi hizmet noktası açıldı.

YEPAŞ N Kolay Yetkili İşlem Merkezlerinde para yatırma, havale, kredi ve bono satışı gibi geleneksel N Kolay hizmetlerinin yanı sıra elektrik sözleşme işlemleri, fatura ödeme işlemleri, serbest tüketici işlemleri ve her türlü müşteri hizmetlerine yönelik işlem ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Açılış sonrasında YEPAŞ İl Müdür Fatih Şenocak, Gölköy Kaymakamı Necdet Özdemir’i ziyaret ederek bilgilendirmede bulundu.

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