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Yeni Zelanda'daki terör saldırısı

Başkent Cakarta'da öğrenciler, Yeni Zelanda'daki terör saldırısına tepki gösterdi

22 Mart 2019 Cuma 14:28
Yeni Zelanda'daki terör saldırısı

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı protesto edildi.

Cakarta'daki Patung Kuda Meydanı'nda, birçok İslami ve gençlik sivil toplum kuruluşunun ortaklaşa düzenlediği dayanışma etkinliğine katılan bir grup öğrenci, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi.

''İslamofobiyi durdur'' pankartı açan kalabalık, Yeni Zelanda hükümetine saldırıyı düzenleyenlerin en ağır şekilde cezalandırması çağrısında bulundu.

Etkinliğin organizatörlerinden Ricky Abdurrahman Hafız, AA muhabirine, ''Öğrencilerin katılımıyla saldırıda yaşamını yitirenler için dayanışma etkinliği düzenledik. İslam'ın barış dini olduğu mesajını tüm dünyaya yaymak istiyoruz. Terörizmin dini yok. Camilere yapılan terör saldırısını kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Türk bayrağı açıldı

Saldırı sonrası Türkiye'nin hızlı bir şekilde tepki göstermesini takdirle karşıladıklarını aktaran Hafız, bu nedenle Türk hükümetine saygılarını göstermek amacıyla etkinlikte Türk bayrağı açtıklarını kaydetti.

Etkinlikte, hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı da kılındı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood camilerine, 15 Mart Cuma günü yapılan terör saldırasında 50 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:28
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