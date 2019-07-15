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Yenisofçalılardan Kazım Kurt’a hayırlı olsun ziyareti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, demokratik kitle örgütleri temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:09
Yenisofçalılardan Kazım Kurt’a hayırlı olsun ziyareti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, demokratik kitle örgütleri temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.


Başkan Kurt’u son olarak Yenisofça Köyü Muhtarı Halil Göksu ile Yenisofça Köyü Derneği Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ziyaret etti. Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette Yenisofça Köyü Muhtarı Halil Göksu ve Yenisofça Köyü Derneği Başkanı Mehmet Yorgun yeniden Odunpazarı Belediye Başkanı seçilen Başkan Kurt’a hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Kurt’a mahalle statüsü kazanmış köylerde yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden Göksu ve Yorgun, yeni dönemde Başkan Kurt’a başarılar diledi. Yenisofça Köyü Muhtarı Halil Göksu ile Yenisofça Köyü Derneği’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin mahalle statüsü kazanmış köylerde çalışmaya devam edeceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:09
  1. odunpazarı

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