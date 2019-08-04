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Yenişehir’de Hint keneviri ele geçirildi

Yenişehir’de şüpheli şahsın evine yapılan operasyonda 15 adet Hint keneviri ele geçirildi.

04 Ağustos 2019 Pazar 17:24
Yenişehir’de Hint keneviri ele geçirildi

Yenişehir’de şüpheli şahsın evine yapılan operasyonda 15 adet Hint keneviri ele geçirildi.


Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri tarafından dün saat 17.00 civarında operasyon gerçekleştirildi. D.Y. isimli şüpheli şahsın evine yapılan operasyonda 15 adet Hint keneviri ekili kök ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 17:24
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