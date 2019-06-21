0553 313 94 23

Yenişehir’de göz nuru sergisi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri hünerlerini sergiledi.

21 Haziran 2019 Cuma 15:48
Yenişehir’de göz nuru sergisi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri hünerlerini sergiledi.


Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezindeki Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açılışına Kaymakam Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Davut Aydın, ilçe protokolü, okul müdürleri, öğretmenler, kursiyerler ve basın mensupları katıldı. Aydın, “Her yıl 6 bin kişiye çok çeşitli branşlarda eğitim veren Halk Eğitim Merkezimizin eğitim alanında ilçemize verdiği katkılar çok büyük ve önemlidir. Yıl boyunca kursiyerlerin ürettiği el emeği ürünlerin böyle bir programla sergilenmesine vesile olanlara ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum” dedi.


Protokol mensupları eşliğinde açılış kurdelâsının kesilmesinin ardından sergi gezildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:48
  1. sergi
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Başkanı Trump, İran'a müdahale konusunda acelesi olmadığını söyledi.
    1. ABD Başkanı Trump, İran'a müdahale..
    2. Sebze meyve fiyatları vatandaşın..
    3. Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla..
    4. ABD Başkanı Trump, dün gece İran'da 3..
    5. Para destesinin arasına 1 dolar..
    6. Sol zihniyet İBB’yi son yönettiğinde..
    7. Söke Basket Spor Kulübü kısa sürede..
    8. Başkan Gürün Bodrum otogarında..
    9. Eskişehirspor’da 2 yıllık imza
    10. Öğretmenleri taşıyan servis devrildi,..
    11. Sözleşmeli sağlık personeli zorunlu..
    12. SATSO 12. Meslek Komitesi üyeleri..
    13. Nuri Bilge Ceylan: “Film çekmeye erken..
    14. CHP’li belediyede yolsuzluk iddiası
    15. Halep’te 5 bin öğrenci lise sınavına..
    16. Namaz nasıl kılınır? Namazın..
    17. Batı'da 'Tıbbın hükümdarı' olarak..
    18. Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör..
    19. Bursaspor’da kriz büyüyor...Başkan Ali..
    20. DEAŞ’tan gözaltına alınan Iraklı..
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!