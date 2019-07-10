Yenişehir Belediyesi’nde halk günü

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yöneticiler ile vatandaşları bir araya getirerek ilk ağızdan taleplerin dinlendiği böyle bir programı gerçekleştirdiği için Başkan Aydın’a teşekkür eden vatandaşlar, programın devam etmesi temennisinde bulundular. Meydan projelerinden sahipsiz sokak hayvanlarına, Babasultan Parkından Yarhisar’a, yönlendirme tabelalarından mazgallara kadar pek çok konunun görüşüldüğü halk gününde bir vatandaş evinin önünde tıkanmış mazgal meselesini dile getirdi. Belediyenin fen işleri müdürü ile birlikte belirtilen adrese yönlendiren ve sorunun anında çözümlenmesini sağlayan Başkan Davut Aydın, “Çok küçük bazı sorunlar anında çözüme kavuşturulmadığı zaman büyürler” dedi.

Bundan sonra düzenli aralıklarla bu toplantıların yapılacağını ifade eden Belediye Başkanı Davut Aydın, “Zaman ayırıp ilçemizin meselelerine çözüm bulmak içi buraya gelen hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.