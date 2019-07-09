Yenişehir Belediye Başkanı Aydın’dan imar müjdesi

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Yenigün, Kurtuluş ve Cihadiye Mahalleleri’nde yaşanan imar meselesine ilişkin İdare Mahkemesi’ndeki davanın olumlu sonuçlandığını, bölgedeki hak sahiplerinin yeni tapularını belediyeden alabileceğini açıkladı.

İmar uygulamasının İdare Mahkemesi tarafından iptali sonucu ilçe halkının taşınmazları ile ilgili başta inşaat ruhsatı kat irtifakı mülkiyeti yapı kullanma izin belgesi konusunda yaklaşık iki yıldır çeşit mağduriyetler yaşanıyordu.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, göreve geldiği andan itibaren vatandaşların imar sorunu üzerine ilgili birimler ile yoğun mesai harcayarak, ilçenin yapılaşmasının ve gelişmesinin önündeki en büyük engeli kaldırdı.

Başkan Aydın yaptığı açıklamada, "Daha yaşanılabilir bir Yenişehir için çalışmalarımız katlanarak devam etmektedir. Bu hizmet ilkesi doğrultusunda; Yenigün, Kurtuluş ve Cihadiye Mahallelerinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereği kapsamında Belediyemiz tarafından yaptırılan ve onaylanan İmar Uygulaması 23.05.2019 tarihinde tapuda tescil edilmiştir. 8 Temmuz tarihi itibariyle İdare Mahkemesi’nde devam etmekte olan dava lehimize sonuçlanmış olup, parsel sahipleri uygulama kapsamanda yer alan taşınmazların yeni tapularını Belediyemizden elden teslim alabilirler. Belediyemizden inşaat izni alınmasına müteakip parsel sahipleri imar uygulaması sonu oluşan tapulara ait taşınmazlar üzerine inşaat yapabilirler. İmar uygulaması sonucu oluşan imar parselleri İlçe halkımıza hayırlı olsun" dedi.