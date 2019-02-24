Yenipazar’da "Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor” etkinliği

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde Milli Eğitim ile Tarım ve Orman Bakanlıkları arasında imzalanan iş birliği protokolüyle Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan “Fidanlar Fidanlarla Büyüyor” projesi kapsamında Meriz mevkisinde 300 fidan toprakla buluşturuldu.

“Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor” etkinliğine Yenipazar Kaymakamı Yavuz Kartal, Belediye Başkanı İlhan Özden, İlçe Jandarma Komutanı Cumhuriyet Gürcan, İlçe Emniyet Amiri Kudret Er, Milli Eğitim Müdürü Orhan Terzi, İlçe Tarım Müdürü Hilmi Avcı, İlçe Orman Koruma Muhafızı Memuru Mehmet Korkmaz, kurum amirleri ile personelleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İlçe Kaymakamı Yavuz Kartal, yapılan proje ile tüm ilkokul ve ortaokul öğrencileri adına fidan dikimi yapılacağını belirterek, “Diktiğimiz fidanlar, geleceğimizin fidanı olarak gördüğümüz öğrencilerimizle birlikte büyüyecek. Bunun yanında öğrencilerimize ağaç ve yeşil alan sevgisi aşılamış oluyoruz” dedi.

Fidan dikimine katılan Belediye Başkanı İlhan Özden "Gelecek kuşaklara yaşanabilir, sağlıklı ve yeşil bir dünya bırakmak için herkesin en az bir ağaç dikmesini temenni ediyor, var olan ormanlarımıza da sahip çıkmaya ve korumaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen “Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor” etkinliği ile öğrencilere çevre bilinci ve ağaç sevgisi aşılamak, çocuklara yaşamları boyunca rehberlik edecek değer yargıları ve davranışlar kazandırmak hedefleniyor.