Yenipazar lavanta kokmaya başladı

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde üç yıl önce genç çiftçi projesi ile 25 dekar alanda ekimi yapılan lavantaların hasadına başlanırken, bölgeye örnek olan proje ile ekim yapılan alan yaklaşık 100 dekara ulaştı.

Türkiye’de 2019 yılı itibari ile 10 bin dekar alanda üretimle, 1,5 ton lavanta çiçeğinden 20-30 ton kozmetik ve parfüm sanayinde kullanılan lavanta yağı elde ediliyor.Lavanta üretimi, sadece yağ olarak değil, tarlaların hasat zamanında oluşturduğu görsel zenginlik ile turizm sektörüne de hizmet ediyor. Yenipazar’da üç yıl önce bir kişi tarafından ekimi yapılan lavanta tarlaları yaygınlaşmaya başladı. Yenipazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün desteği ile genç çiftçi projesinden yararlanan bir üreticinin örnek teşkil etmesi ile, ekim yapılan alanlar da çoğalmaya başladı. Yenipazar’ın dağ köylerinde sulama sorunu olan arazilerde ekimi yapılabilen ve az su istediği için üretici tarafından cazip gözüken lavanta üretiminin önümüzdeki yıllarda artarak devam etmesi bekleniyor. Özellikle Yenipazar’daki kadın kooperatifleri aracılığıyla, kadın girişimcilerin lavanta üretimine yönlendirilmesi amaçlanırken, bölgedeki incir ve zeytin üretimine alternatif olarak ek gelir elde etme imkanı oluşturulabilecek.

Yenipazar’da 45 çiftçi lavanta bahçelerini gezdi

Yenipazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Yenipazar Belediyesi’nin desteği ile uygulanan program ile 45 çiftçi Isparta ve Burdur’daki lavanta üretim alanlarını gezme ve tanıma fırsatı buldu. Özellikle, Alioğullar, Koyunlar, Hacikoseler ve Karacaören Mahallesi’ndeki arazilerinde lavanta tarımını bu dağ köylerine getirilerek uygulanması için bu mahalledeki üreticilerin yerinde görmeleri için Burdur’un Akçaköy, Karakent Lisinia doğal yaşam alanı ve Isparta’nın Kuyucak köylerine gezi düzenlendi. Yenipazarlı çiftçiler buradaki lavanta tarlalarını gezerek, bilgi ve birikim sahibi olurken, bu inceleme gezisi ile lavantanın üretiminin yapıldığı yerdeki ekonomik ve sosyal açıdan yaşanan değişim gözlemlendi.