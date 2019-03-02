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Yenimahallle Belediye Başkanı Yaşar: “Ben Yenimahalle’yi, Yenimahalle beni tanıyor”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Aralık ayında görkemli bir açılışla Barıştepe Mahallesine kazandırılan, Prof.

02 Mart 2019 Cumartesi 10:34
Yenimahallle Belediye Başkanı Yaşar: “Ben Yenimahalle’yi, Yenimahalle beni tanıyor”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Aralık ayında görkemli bir açılışla Barıştepe Mahallesine kazandırılan, Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri içerisinde, Şentepe sakinleriyle buluştu.


Gençlerin, çocukların ve kadınların yoğun ilgi gösterdiği buluşmaya, Başkan Yaşar’ın yanı sıra, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, İyi Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Buğra Pekuslu, İyi Parti Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Vefa Peçenek, muhtarlar ve çok sayıda ilçe sakini katıldı. Yaşar toplantıda, “10 yıldır Yenimahalle’nin tüm mahallelerine kimsenin siyasi görüşüne bakılmaksızın eşit hizmet götürdüm. İstedim ki Yenimahalle’nin merkezinde ne varsa Şentepe’de, Ata Mahallesi’nde, Yakacık’ta da olsun. Bu düşünceyle durmaksızın çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Mart ayı sonunda bir yerel seçime gidiyoruz. Televizyon programlarına baktığınızda sanki savaşa gidiyoruz. Kullanılan dil ülkenin birlik ve beraberliği için tehlike unsuru içeren bir dil. Ben ticaret hayatımda olsun, siyaset hayatımda olsun, bu ülkenin birliğinin devamı ve ilerlemesi için çalıştım. Benim vatanseverliğimi tartışmak hiç kimsenin haddine değildir. Göreve geldiğim günden beri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği eşit yurttaşlık bilinciyle çalıştım. Kirli siyaseti bir kenara iterek, vatandaş odaklı hizmet sundum. Ben ilçe sakinlerinin parasını faydasız projelere değil, vatandaşın çıkarını gözeterek Yenimahalle’ye yarar sağlayan hizmetlere aktardım. Kim ne söylerse söylesin Yenimahalle beni tanıyor, ben ilçemi tanıyorum. Çünkü biz büyük bir aileyiz” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 10:34
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