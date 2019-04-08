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Yenimahalle’ye bahar geldi

Yenimahalle Belediyesi Yakacık Mesire Alanında piknik sezonu açıldı.

08 Nisan 2019 Pazartesi 12:28
Yenimahalle’ye bahar geldi

Yenimahalle Belediyesi Yakacık Mesire Alanında piknik sezonu açıldı. Güneşli havayı fırsat bilen Yakacık müdavimleri, piknik yapmak ve doğayla baş başa kalmak için Yakacık Mesire Alanı’nın yolunu tuttu. Piknikçiler bir yandan mangalını yaktı bir yandan doğanın tadını çıkardı.


146 bin metrekare alana sahip Yenimahalle Belediyesi Yakacık Mesire Alanı, 5 bin 500 kişi kapasitesiyle vatandaşlara hizmet veriyor. Mesire alanı içerisinde bulunan voleybol, basketbol ve çim futbol sahaları gençlere, 4 adet çocuk oyun alanı ise minik konuklara eğlence imkanı sunuyor. Yüzlerce ağaç ve bitki örtüsünün bulunduğu piknik alanı vatandaşlara doğayla iç içe bir gün geçirme fırsatı sunuyor. Güzel havayı fırsat bilen Ankaralılar, hafta sonu geldikleri mesire alanında şehrin gürültü ve stresinden kurtulup şehir hayatına kısa bir mola verdi.



“Baharın tadı en güzel Yakacık’ta çıkar”


Ailesi ile birlikte güzel havayı piknik yaparak değerlendiren Arif Şahin, “Ankara’ya bahar geldi, çocuklarıma ’nereye gidelim’ diye sordum. Hemen ‘Yakacık’ dediler. Çünkü buradan sadece biz keyif almıyoruz. Alanda çocuklara yönelik birçok faaliyet var. İlk tercihimiz her zaman Yakacık oluyor. Baharın tadı en güzel Yakacık’ta çıkar” dedi.



Klasik araba tutkunları Yakacık’ta


Yakacık’ta klasik arabalarıyla piknik yapmaya gelen Ankara Anadol ve Murat 124 Sevdası Kulübü üyeleri de dikkat çekti. Murat 124 Sevdası Kulübü ile ortaklaşa “Yaza Merhaba” pikniği düzenlediklerini söyleyen Ankara Anadol Kulübü’nün organizasyon sorumlusu Ramazan Cabbar, “Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a bize böyle bir imkan sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Yakacık sadece Yenimahalle’nin değil Ankara’nın yeşil cenneti. Yakacık’ı tercih etmemizin en önemli nedenlerinden birisi araçlarımıza ayrılan bir yerin olması ve buranın muhteşem bir doğaya sahip olması” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 12:28
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