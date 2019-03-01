Yenimahalle’nin sihirli ıstakası kupayla döndü

Yenimahalle Belediyesinin başarılı sporcusu Eylül Kibaroğlu, 22-24 Şubat tarihleri arasında Antalya Manavgat’ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda birinci olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Antalya’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda sporcular, kadınlar ve erkekler U 23, U 19, U 17 klasmanlarında kıyasıya mücadele sergiledi. 12 yaşından beri bilardo sporunda başarıdan başarıya koşan Eylül Kibaroğlu, kadınlarda 32 sporcu arasında yenilgisiz olarak finale çıktı. Finalde rakibini 6-1 gibi büyük bir farkla mağlup eden Yenimahalle’nin sihirli ıstakası Eylül Kibaroğlu, “12 yaşımdan beri azimle ve disiplinli çalışarak bu günlere geldim. Bilardoyu çok seviyorum. Yenimahalle’yi uluslararası turnuvalarda temsil etmekten dolayı gurur duyuyorum. Mart ayında İtalya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda 24 ülkeden 64 sporcuyla mücadele edeceğim. Şampiyonadan başarıyla döneceğime inancım tam. Başkanımız Fethi Yaşar’a vermiş olduğu destek için teşekkür ediyorum” dedi.

”Gençlere yatırım geleceğe yatırımdır“

Yenimahalle’de gençlerin ve çocukların geleceğe umutla bakmasını hedefleyerek, gençlere her türlü desteğin verildiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşabilmek için tüm yatırımlarımızı gençlerimize ve çocuklarımıza yapmalıyız. Göreve geldiğimiz günden beri, ilçe genelinde öncelikle eğitim olmak üzere kültür, sanat ve spor gibi alanlarda gençlerimiz için ne gerekiyorsa yaptık. Gençlere yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Yenimahalle’yi Türkiye’de ve dünyada temsil eden kulüp sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.