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Yenimahalle’nin öğrencileri güvenli yaşamı öğreniyor

Yenimahalle Belediyesi, Sivil Savunma Haftası dolayısıyla, Türk Kızılayı işbirliğiyle hazırlanan “Kızılay ile Güvenli Yaşamı Öğreniyorum” adlı kitabı, Yakacık bölgesinde bulunan Dr.

01 Mart 2019 Cuma 11:38
Yenimahalle’nin öğrencileri güvenli yaşamı öğreniyor

Yenimahalle Belediyesi, Sivil Savunma Haftası dolayısıyla, Türk Kızılayı işbirliğiyle hazırlanan “Kızılay ile Güvenli Yaşamı Öğreniyorum” adlı kitabı, Yakacık bölgesinde bulunan Dr. Ümit Yaşar Akyol Ortaokulu ve Ahmet Yesevi İmam-Hatip Ortaokulundaki öğrenci ve öğretmenlere dağıttı.


Öğretmenlere ve öğrencilere ayrı olarak hazırlanan kitap, 4’üncü sınıf ve üzeri çocuklar için tasarlandı. İlçe genelinde 30 okula dağıtılan kitap ile afet, acil durum ve ilk yardım, yangın ve fırtınalar gibi detaylı güvenli yaşam bilgileri, anlaşılabilir şekilde çocuklara aktarılacak.



Çocuklarla yangın tatbikatı


Çocukların afete hazırlık konusunda bilinçlenmesi amacıyla “Güvenli Yaşamı Öğreniyorum” kitabının dağıtılması sonrasında, Yenimahalle Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri, Dr. Ümit Yaşar Akyol Ortaokulu öğrencileri ile “İkaz- Alarm ve Yangın Tatbikatı” gerçekleştirdi. Çalan ikaz zilinden sonra bekleme alanına toplanan öğrenciler, yangın söndürme tatbikatını merakla takip etti. Yangın nasıl söndürülür, yangın tüpü kullanımı ve özelikleri nelerdir gibi çocukların merak ettiği sorular, uzman ekipler tarafından uygulamalı olarak yanıt buldu.



Sivil savunmacılardan Yaşar’a plaket


Öte yandan Türkiye Sivil Savunma Uzmanları Derneği üyeleri, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı makamında ziyaret ederek,plaket takdim etti. Ülkemizde yaşanan doğal afetlerin vereceği zararın önüne geçmek için sivil savunmanın önemine dikkat çeken Yaşar, “Maalesef biz ülke olarak bazı durumlar yaşanmadan önlem alamıyoruz. Yaşadığımız acıları çabuk unutuyoruz. Ülkemizde sivil savunma alanında yapılan çalışmaların kapsamını genişletmeliyiz. Yenimahalle Belediyesi olarak bu tür çalışmalara önem veriyoruz. Ayrıca tüm sivil toplum kuruluşlarına da imkanımız ölçüsünde destek oluyoruz. Çocuklarımızın iyi yetişmiş bireyler olarak eğitim alması, ülkesine faydalı bireyler olması için okullarımıza elimizden gelen desteği sunuyoruz. Dağıtmış olduğumuz kitap sayesinde çocuklarımız öncelikle güvenli yaşam ve ilk yardım konusunda bilgi sahibi olacak, ileride yaşanacak afet durumlarında bir hayatın kurtulmasına vesile olacak. Çocuklarımıza ve gençlerimize yapılan yatırım, geleceğimize yapılan yatırımdır” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:38
  1. kitap
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