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Yenimahalle’nin minik beyleri Yakacık’ta buluştu

Yenimahalle Belediyesi’nin, her yıl geleneksel olarak ihtiyaç sahibi aileler için düzenlediği sünnet şöleni, Yakacık Mesire Alanı’nda gerçekleştirildi.

04 Ağustos 2019 Pazar 12:58
Yenimahalle’nin minik beyleri Yakacık’ta buluştu

Yenimahalle Belediyesi’nin, her yıl geleneksel olarak ihtiyaç sahibi aileler için düzenlediği sünnet şöleni, Yakacık Mesire Alanı’nda gerçekleştirildi. İlçede, 650 çocuğun sünnet kesim işlemini ücretsiz olarak gerçekleştiren Yenimahalle Belediyesi, çocukların ömürlerince unutamayacağı, eğlence dolu bir sünnet şöleni düzenledi.


Düzenlenen geleneksel sünnet şölenine, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar’ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras ve Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.



Yakacık’ta aileler doyasıya eğlendi


TUBİL Halk Dansları Topluluğu’nun halk oyunu gösterileri ile başlayan geleneksel sünnet şöleninde, kendileri için kurulan şişme oyun alanında gönüllerince eğlenen çocuklar, belediye ekiplerince dağıtılan yemekleri yiyerek, eğlenceyle yaşanacak bir gün için enerji depoladı. Palyaçoların düzenlediği oyun aktiviteleri ve animasyonlar eşliğinde keyifle vakit geçiren Yenimahalleli minikler, kurulan şişme futbol alanında kıyasıya mücadele etti.


Şölen alanında dağıtılan pamuk şeker ve patlamış mısır için uzun kuyruklar oluşturan ilçe sakinleri, sahneye çıkan ünlü sanatçıların seslendirdiği muhteşem Türk halk müziği ve sanat müziği eserlerini dinleyerek, coşku dolu bir gün yaşadı. Sevilen sanatçılar Aysel Yakupoğlu, Evren Çelik, Duygu Kutlu ve Serdar Şimşek seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle ilçe sakinlerine muhteşem bir gün yaşattı. Slow şarkılar eşliğinde duygu dolu dakikalar yaşayan aileler, sonrasında seslendirilen hareketli şarkılarla birlikte halay çekip, oyun havası oynadı.



“Her projemizi çocuklarımızı düşünerek planlıyoruz”


Sünnet şölenine katılarak, minik Yenimahalleliler ve aileleri ile birlikte günün anısına fotoğraf çektiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Geleneksel hale getirdiğimiz sünnet şöleninde, eşimle beraber Yenimahalle sakinleri ile bir arada olmaktan onur duyuyorum” diye konuştu.


Yenimahalle Belediyesi olarak çocukların, gençlerin ve kadınların yaşamaktan keyif aldığı bir ilçeyi oluşturmak için 2009 yılından bu güne gece gündüz demeden çalışıldığının altını çizen Yaşar, “10 yıldır düzenlediğimiz etkinlikler ile 7 binin üzerinde çocuğumuzun sünnet törenini gerçekleştirdik. Geleceğimiz çocuklarımızdır, gençliğimizdir dedik, onlara sahip çıktık. Eğitim, kültür, sanat her projede gençlerimizi ve çocuklarımızı düşünerek planlama yapıyoruz. Çocuklarımızın erkekliğe adım attığı böylesine anlamlı bir günde Yenimahalle sakinleriyle bir arada olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Düzenlenen bu etkinliklerle insanlar bir araya geliyor, komşuluk ilişkileri pekişiyor. İnsanların gülmeye ve mutlu olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Toplum olarak ayrışmaya değil, bütünleşmeye ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 12:58
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