Yenimahalle’nin melekleri kupaya doymuyor

Yenimahalle Belediyesi Hentbol Yıldız Takımı, Türkiye Şampiyonu oldu. Sinop, Bolu ve Antalya illerinde düzenlenen, Hentbol Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Yenimahalle’nin yıldız melekleri, güçlü rakibi Muratpaşa Belediyesini yenerek muhteşem bir zafere imza attı.

Yıldız Takımı, 32 takımın kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada; Sinop Gençlik Spor Kulübü, Kastamonu Belediyesi, Zonguldak Kozlu Belediyesi karşılaşmalarından galibiyetle ayrılarak grup birincisi olarak yarı finale katılmaya hak kazandı. 16 takımın katılımıyla Bolu’da düzenlenen yarı final müsabakalarında Bolu Gençlik Spor ve İzmir Bornova Kulüplerini yenerek, son 8 takımın ter dökeceği şampiyonluk müsabakalarına katılma biletini kaptı.

Güçlü rakiplerini geride bıraktı

Antalya’da 8 takımın katıldığı Türkiye Şampiyonluğu müsabakalarında güçlü rakiplerini geride bırakarak Aksaray Belediyesi galibiyetinin ardından finale kalan yıldız melekler,grup karşılaşmasında kaybettiği Muratpaşa Belediyesini final maçında 39-31 mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Şampiyonluğunda sergiledikleri üstün oyun performansıyla büyük beğeni toplayan Saliha Hatun Çelik en iyi sol oyun kurucu, Gizem Yapıcı en iyi sağ oyun kurucu seçildi.

“Yenimahalle’nin gençleriyle gurur duyuyorum”

Yenimahalle’ye Türkiye Şampiyonluğunu getiren sporculara teşekkür ederek başarılarının devamını dileyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Yenimahalle’de spora, eğitime ve sanata her zaman destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Göstermiş olduğu büyük mücadele sonrasında Türkiye Şampiyonu olan Yenimahalle Belediyesi Hentbol Yıldız Takımı sporcularına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Geleceğin şampiyonları Yenimahalle’den çıkacak, Yenimahalle’nin ismi şampiyonluklarla anılacak” dedi.