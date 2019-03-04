Yenimahalle’nin azimli gençleri destan yazdı

Görme Engelliler Atletizm İl Şampiyonası’na Yenimahalle Belediyesi sporcuları damga vurdu.Yaklaşık 120 sporcunun katılımı ile Ankara’da düzenlenen şampiyonada; Yenimahalle’nin azimli sporcuları Sevda Kılınç Çırakoğlu ve Havva Elmalı başarılarıyla destan yazdı.

Şampiyonada Yenimahalle’nin gururu Sevda Kılınç Çırakoğlu 400 metrede 61.09’luk derecesiyle Türkiye Rekoru kırarak Dünya Şampiyonası Barajı ve Olimpiyat Barajını da geçmeyi başardı.15 yaşındaki sporcu Havva Elmalı ise 1500 metrede 5.23’lük derecesi ile Olimpiyat Barajı ve Dünya Şampiyonası Baraj derecelerini bu yaşta geçerek Görme Engelli Sporcular tarihinde bir ilke imza attı.

Ayrıca Yenimahalle’nin yıldız sporcuları Damla Karaçay 100 ve 400 metrede kürsüye çıkmayı başarırken, Şevval Koç 100 metrede, Gülce Aygün 400 metrede, Emre Yılmaz bin 500 metrede, Hüseyin Çırakoğlu uzun atlamada, Hülya Sıla Belen 100 metrede, Taha Kirazlı 100 metrede Ömer Doğan 200 metrede kürsüye çıkmayı başardı.

Azmiyle örnek gençler

Başarılı sporcuları tebrik eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’yi yalnızca kültür ve sanatın değil, sporun da başkenti yaptık. Futboldan hentbola, yüzmeden masa tenisine, buz pateninden bilardoya kadar çok fazla branşta şampiyonlukların sahibi olduğumuz gibi, altyapılarımızda sporcu ordusu yetiştiriyoruz. Görme engelli genç sporcularımızı kutluyorum. Onlarla gurur duyuyorum ve azimlerinin tüm gençlere örnek olmasını diliyorum” dedi.