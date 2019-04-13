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Seçim 2019 Sayfası

Yenimahalle’nin 2018 faaliyetleri mecliste onaylandı

Ankara Yenimahalle Belediyesinin 2018 yılı faaliyet raporu, Nisan ayı meclis toplantısında görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

13 Nisan 2019 Cumartesi 11:56
Yenimahalle’nin 2018 faaliyetleri mecliste onaylandı

Ankara Yenimahalle Belediyesinin 2018 yılı faaliyet raporu, Nisan ayı meclis toplantısında görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.


Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yenimahalle’de kültür, sanat, spor ve bunun gibi birçok alanda ilçe sakinlerinin huzur ve mutluluğu için yüzlerce proje üretildi. Yenimahalle’ye kazandırılan değerlerin tümünde kendi emekçisinin alın teri var. Her projeyi müteahhide vermek yerine, bina yapımı dışında, asfaltından kilit ve bordür taşına, parklarda kullanılan malzemelerine kadar kendimiz üretiyoruz. Yenimahalle Belediyesi kendi işini kendi yapıyor. Yenimahalle’nin emekçileri ile bu ilçeye hizmet etmekten ve istihdam sağlamaktan onur duyuyorum. Türkiye’nin en büyük sorunu istihdam sorunudur. Her idarenin kendine has yönetim şekli vardır. Bizim yönetim anlayışımız da ekonominin bu derece sıkıntılı olduğu dönemde hem istihdam sağlamak hem de Yenimahalle’yi yaşamaktan mutlu olunan bir ilçe konumuna getirmekten geçiyor" dedi.



"Yenimahalle’nin yarınlarını düşünerek çalışıyoruz"


Ülkenin ve belediyelerin ekonomik olarak çok zor bir süreçten geçtiğini belirterek 2 dönemdir yapılan çalışmaları anlatan Yaşar "İlçenin birçok noktasına ilçe sakinlerinin çağdaş düzeyde kendini geliştirebilmesi ve sanat, kültür ve spor gibi aktivitelerden geri kalmaması için onlarca tesis kazandırdık. Maliyet olarak çoğu il belediyesinin bile yapamadığı tesisleri ilçemizde inşa ettik. Üretilen her projede, Yenimahalle’nin geleceğini, yarınlarını düşünerek adım attık. Yenimahallelilerin verdiği vergileri fayda sağlayan projelerde kullandık. Vatandaşın verdiği vergiye sahip çıkmak hepimizin görevidir. Bunların tümünü parti ayırımı yapmaksızın, her düşünceden vatandaşın fikirlerine saygı duyarak, birlikte başardık. Yenimahalle’de verdiğimiz tüm sözleri yerine getiren bir belediye başkanı olarak karşınızda duruyorum. Bu nedenle seçim döneminde de hayata geçiremeyeceğimiz hiçbir projeyi vatandaşın önüne sunmadık. Önümüzdeki dönemde aynı bakış açısıyla, barış ve hoş görü içerisinde çalışarak, tüm Yenimahalle’ye birlikte hizmet edeceğiz. Bizim amacımız görev süremiz boyunca her yurttaşımıza eşit hizmet götürerek, hoş bir seda bırakmaktır. 56 yıldır Yenimahalleliyim. Bu ilçeye kimin ne kadar emek verdiğini çok iyi biliyorum ve emek harcayan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 11:56
  1. sanat
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