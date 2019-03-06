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Yenimahalleliler havuzlara yoğun ilgi gösteriyor

Yenimahalle Belediyesi tarafından yapılan ve vatandaşın hizmetine açılan 4 yüzme havuzu her ay binlerce vatandaşa hizmet veriyor.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:01
Yenimahalleliler havuzlara yoğun ilgi gösteriyor

Yenimahalle Belediyesi tarafından yapılan ve vatandaşın hizmetine açılan 4 yüzme havuzu her ay binlerce vatandaşa hizmet veriyor. Bütün vatandaşların spora teşvik edilmesi amacıyla göreve geldiği günden beri bu tür çalışmalara çok önem verdiğini kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ’’İlçemizde herkesin spora kolay ulaşması için tesisleşmeye önem verdik’’ dedi.


Yenimahalle Belediyesi tarafından yapılarak vatandaşın hizmetine açılan 4 yüzme havuzu her ay binlerce Ankaralıya hizmet veriyor. Belediye bünyesinde bulunan Hacı Sabancı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri, Turgut Özakman Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri, Bülent Ecevit Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri ve Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri tam donanımlı yapısıyla 7’den 70’ tüm yaş gruplarına hitap ediyor. 4 havuz, 10 yılda toplam 574 bin kişiye hizmet verdi.



’’İlçemizde herkesin spora kolay ulaşması için tesisleşmeye önem verdik’’


Yapılan 4 havuz ile Türkiye’nin en çok havuz sayısına sahip ilçesi olma unvanını elinde bulunduran Yenimahalle Belediyesi, yeni dönemde de havuz inşaatlarına devam edecek. İlçe sınırları içinde tüm vatandaşların spora kolay ulaşması için tesisleşmeye devam ediliyor. Yenimahalle Belediyesi tarafından yeni dönemde 5’inci havuz yapılacak. Projesi hazır olan Ata Mahallesi Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri yeni dönemde mahalle sakinlerine hizmet vermeye başlayacak.


Başkan Yaşar, ’’Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizde herkesin spora kolay ulaşması için tesisleşmeye önem verdik. Bu kapsamda 4 yüzme havuzumuzun yanı sıra kapalı spor salonu, iki büyük futbol sahası yaptık. Yeni dönemde de bu çalışmalara devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.


Her yönüyle tam donanımlı tesislerde fitness, sauna ve olimpik yüzme havuzu bulunuyor. Tesislerde çocuklar ve her yaş grubu için bireysel ve grup dersleri yapılıyor. Hacı Sabancı Yüzme Havuzu yılda 16 bin 649 üyeye, Turgut Özakman Yüzme Havuzu 14 bin 475, Bülent Ecevit Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri 26 bin ve Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri ise açıldığı günden bu yana 4 bin 332 üyeye hizmet veriyor. Engelliler için uygun yapısıyla dikkat çeken tesisler yılın 12 ayı boyunca dolup taşıyor.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:01
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