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Yenimahalleli çocukların satranç heyecanı

Yenimahalle Belediyesi’nin Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) bünyesinde satranç eğitimi alan 48 çocuk, Serhat Kültür Merkezi’nde düzenlenen Satranç Turnuvası ile hünerlerini sergiledi.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 13:09
Yenimahalleli çocukların satranç heyecanı

Yenimahalle Belediyesi’nin Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) bünyesinde satranç eğitimi alan 48 çocuk, Serhat Kültür Merkezi’nde düzenlenen Satranç Turnuvası ile hünerlerini sergiledi.


Ailelerin de hazır bulunduğu turnuvada anne, baba ve kardeşlerinin tezahüratlarıyla heyecanlanan minik kursiyerler, 8 ay boyunca öğrendikleri bilgilerle kıyasıya bir rekabet sergiledi.



“Satranç bilen çocuklar eğitimlerinde ve iş hayatlarında başarılı olurlar”


Satrancın birçok açıdan çocuklar üzerinde faydalı etkilerinin bulunduğuna dikkat çeken kurs öğretmenleri, “Çocuklar kursta satrancın temel prensiplerini öğreniyorlar. Satranç planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır. Sür’atli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir. Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler. Kişiye kendine güven duygusu aşılar ve bunu geliştirir. Satranç bilen çocuklar eğitimlerinde ve iş hayatlarında başarılı olurlar” dedi.


Yarışmanın sonunda 1, 2 ve 3’üncü olan miniklere sürpriz ödüller verilirken; turnuvaya katılan tüm kursiyerlere de satranç takımı hediye edildi.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 13:09
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