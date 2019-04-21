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Yenimahalle’de sünnet kayıtları başladı

Yenimahalle Belediyesinin ihtiyaç sahibi aileler için geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleni kayıtları bugün başlıyor.

21 Nisan 2019 Pazar 09:59
Yenimahalle’de sünnet kayıtları başladı

Yenimahalle Belediyesinin ihtiyaç sahibi aileler için geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleni kayıtları bugün başlıyor. Yenimahalle’de ikamet eden her ailenin faydalanabileceği sünnet şöleni kayıtları 22 Nisan ile 10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.


700’den fazla çocuğun sünnet edileceği şölende, sünnet kıyafetleri de Yenimahalle Belediyesi tarafından verilecek. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen vatandaşların Yenimahalle Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisiyle müracaat etmesi yeterli olacak. Başvurularda 18 aydan küçük çocukların sünnet edilmesi sağlık açısından doğru bulunmaması nedeniyle kayıtları alınmayacak. Kayıtlar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar ise 5262405 veya 2507 numaralı telefonları arayabilecek.



“Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet veriyoruz”


Yüzlerce çocuğun sünnet olmasına vesile olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Göreve geldiğim günden bu yana sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet veriyoruz. Bu şölen de bu hizmetlerden birisi. Amacımız ailelere karınca kararınca katkı yapmak, çocuklarımızın bu özel gününü daha da özel kılmak ve onların heyecanına ortak olmak” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 09:59
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