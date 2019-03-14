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Yenimahalle’de sanayi masaya yatırıldı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İvedik OSB’de sanayiciler ve iş adamlarıyla bir araya geldi.

14 Mart 2019 Perşembe 12:18
Yenimahalle’de sanayi masaya yatırıldı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İvedik OSB’de sanayiciler ve iş adamlarıyla bir araya geldi.


İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin’in ev sahipliği yaptığı programa Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Millet İttifakı’nın Altındağ Belediye Başkan adayı Hasan Yalçıntaş ve Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay ve çok sayıda sanayici katıldı. Toplantıda yaklaşan yerel seçimler öncesi görüş alışverişinde bulunularak, sanayinin ve sanayicinin durumunu masaya yatırıldı.


Yaptığı konuşmada kaynakların doğru kullanılmadığını ifade eden Başkan Yaşar, kaynakların doğru kullanımı durumunda Türkiye’nin herkese yetecek kadar verimli olduğunu vurguladı. Yaşar, “Ülkemiz hepimize yetecek kadar büyük ve verimli. Yeter ki kaynakları doğru stratejilerle, doğru politikalarla kullanalım. Kaynaklar doğru kullanıldığında nelerin başarılabileceğini on senede Yenimahalle’de gösterdik. Bunu Türkiye için de uygulamalıyız. İhtiyacımız olan daha çok üretim, daha çok istihdam ve daha çok ihracat. Üretimi teşvik edecek ve üretenin önündeki engelleri kaldıracak düzenlemeler yapılmalıdır” dedi.


Ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik krizin kabul edilmediğine dair açıklamalarda da bulunan Yaşar, “Hasta hastalığını kabul etmezse iyileşemez. İktidar ekonomik krizde olduğumuzu kabul etmiyor. Ama yaşanan ekonomik sıkıntının faturasını vatandaş, esnaf ve sanayiciler ödüyor. Faturayı halka kesiyor. Ülkemizde zaten işsizlik ve istihdam sorununu önlenemez hale geldi. Kimse kusura bakmasın tarım, hayvancılık, sanayi gibi bütün alanlarda üretmeden, tüm ürünleri dışarıdan ithal ederek düzlüğe çıkamayız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:18
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