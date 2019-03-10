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Yenimahalle’de Kadınlar Günü etkinliklerle kutlandı

Dünya Kadınlar Günü, Yenimahalle Belediyesince düzenlenen iki ayrı etkinlikle kutlandı.

10 Mart 2019 Pazar 12:20
Yenimahalle’de Kadınlar Günü etkinliklerle kutlandı

Dünya Kadınlar Günü, Yenimahalle Belediyesince düzenlenen iki ayrı etkinlikle kutlandı. Etkinlikte konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Kadınlarımız tüm kazanımları Cumhuriyet sayesinde edinmişlerdir" dedi.


8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen ilk etkinlikte Yenimahalle Belediyesi kreşlerinde eğitim gören öğrencilerin velileri yarıştı. Programa Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın eşi Azize Yaşar da katıldı. Çeşitli kategorilerde yapılan yarışmalarda babalar mücadele etti, anneler ve çocukları alkışlarıyla babalara destek verdi. Programda yılın annelerine de plaket takdim edildi. Adı Yenimahalle’de bir kreşe verilen şehit polis memuru Tugay Can Kızılırmak’ın annesi Ayşe Kızılırmak’a yılın annesi plaketini Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar verdi.


İkinci etkinlikte ise ünlü sanatçı İlkay Akkaya, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde konser verdi. Bozkırın Kadınları ve Kırşehirliler Dayanışması tarafından düzenlenen etkinliğe Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP İl Başkanı Rıfkı Güvener, İYİ Parti İl Başkanı Yetkin Öztürk, belediye başkan adayları ve meclis üyesi adayları katıldı. Akkaya’nın seslendirdiği birbirinden güzel eserlere salonu dolduran vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti. Gecede Belediye Başkanı Yaşar’a CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya tarafından plaket ve Lale Şahin tarafından yapılan kara kalem portre hediye edildi.


Konser öncesinde konuşan Başkan Yaşar, ”Kadınlarımız tüm kazanımları Cumhuriyet sayesinde edinmişlerdir. Cumhuriyet döneminden önce kadınlarımız gereken değeri görmüyordu. Toplumun büyük bir kesimi tarafından ötekileştirilen kadınlarımız büyük mücadeleler sonucunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nde harcanan çabalar ile birçok Avrupa ülkesinden önce yeni haklar elde ettiler. Kadınlarımız seçme, seçilme hakkı, medeni hukuk hakkı ve kadın erkek eşitliği gibi haklara birçok Avrupa ülkesinden önce kavuşmuştur” şeklinde konuştu.


Kadınların ön plana çıkmaları için çabaladıklarını söyleyen Yaşar, "Belediyemizde bulunan birçok müdürlükte bayan müdürlerimiz görev yapıyor. Çünkü ben kadın elinin değdiği her şeyin güzelleşeceği düşüncesini savunuyorum” ifadelerini kullandı.


Türkiye’de hala kadınları aşağılayan görüşlerin olduğunun altını çizen Yaşar, “2019 yılında maalesef hala kadınlarımız ile ilgili olumsuz haberleri duyuyoruz. Kadınlarımızı görmezden gelen zihniyetle karşı karşıya kalıyoruz. Toplum olarak buna müsaade etmemeliyiz” diye konuştu.


Ülke olarak bir yerel seçime gidildiğini vurgulayan Yaşar, şunları kaydetti:


“31 Mart’ta ülke olarak bir yerel seçime gideceğiz. İnsanlarımız belediye başkanlarını, muhtarları, meclis üyelerini seçecek. Vatandaşımız kimin kendisini iyi yöneteceğini düşünüyorsa ona oy verecek. Maalesef bugünlerde bizim adayımıza oy verenler vatanseverdir, diğer adaya oy verenler haindir diye düşünceye kapılanlar var. Bu düşüncelere aldırış etmeyiniz. Bir seçim olacak, kazanan da, kaydeden de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacak. Bu seçimler için ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya gerek yok. Kin ve nefret dili bize zarar verir. Bu seçimlerin ülkemize hayır getirmesini, demokrasi şöleni halinde geçmesini diliyorum.”

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 12:20
  1. sanat
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