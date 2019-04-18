Yenimahalle’de 8 yılda 14 bin ev temizlendi

Yenimahalle Belediyesinin evde temizlik hizmeti kapsamında 8 yılda 14 bin ev temizlendi.

Yenimahalle Belediyesinin 2011 yılının Nisan ayında ilçe sınırları içerisinde bulunan yardıma muhtaç, yaşlı ve engellilere yönelik başlattığı evde temizlik hizmeti, her yıl daha çok insana ulaşarak çığ gibi büyüdü. 8 yılda yaklaşık 14 bin evi temizleyen Yenimahalle Belediyesi ekipleri, verdikleri hizmetle Yenimahallelilerin gönlünü fethetti. Yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yaşı ilerleyen ya da sağlık durumundan dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızı tespit ederek, talepleri doğrultusunda evde temizlik hizmeti veriyoruz. Ben ve ekibim ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gücümüzün yettiği ölçüde yardımcı oluyoruz, onlara sahip çıkıyoruz" dedi.

Günde ortalama 12 ev dip köşe temizleniyor

Yenimahalle Belediyesinin 4’er kişilik 3 ekibi, her gün ortalama 12 evi dip köşe temizleyerek yaşlı ve engellilerin yaşam alanlarını daha hijyenik ve yaşanabilir hale getiriyor. Randevu sistemiyle çalışan temizlik ekipleri evlerde cam, kapı, eşya, halı, koltuk, lavabo ve tuvalet temizliği yapıyor. 2011 yılında 258, 2012 yılında bin 316, 2013 yılında bin 694, 2014 yılında bin 649, 2015’te bin 709, 2016’da 2 bin 313, 2017’de 2 bin 180, 2018’de 2 bin 131, 2019 Ocak ayından bugüne kadar ise 750 vatandaşa ulaşan belediye ekipleri, toplamda 14 bine yakın evi temizleyerek yaz kış demeden hizmet verdi.