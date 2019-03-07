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Yenimahalle’de 8 Mart Kadınlar Günü etkinlikleri

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eşi Azize Yaşar ile birlikte muhtarlar tarafından düzenlenen “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” etkinliklerine katıldı.

07 Mart 2019 Perşembe 11:40
Yenimahalle’de 8 Mart Kadınlar Günü etkinlikleri

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eşi Azize Yaşar ile birlikte muhtarlar tarafından düzenlenen “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” etkinliklerine katıldı.


Yenimahalle’deki mahalle muhtarları tarafından farklı düğün salonlarında kadınlar için yemekli eğlence programı düzenlenirken, Yenibatı Mahallesi Muhtarı Fatma Bal da Serçeşme Cemevi’nde Kadınlar Günü semineri ile kadınlara haklarını anlattı. Eşi Azize Yaşar ile birlikte muhtarlar tarafından düzenlenen “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” etkinliklerine katılan Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Ülkemizin içinde bulunduğu durum itibariyle her geçen gün biraz daha kötüye gidiyoruz. Kadınlarımız her geçen gün daha fazla yıpranıyor. Kadının sosyal hayattaki yeri kısıtlanıyor, iş hayatlarındaki yeri zorlaşıyor" dedi.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kadına yıllar önce birçok Avrupa ülkesinde olmayan hakları verdiğini hatırlatan Yaşar, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in ilk yıllarında seçme ve seçilme hakkını vererek, kadınla erkeğin eşit yurttaş olduğunu gösterdi. Ama bugün gelinen noktada biat kültürüne inananların ülkemizi ne hale getirdiğini görüyoruz. İşte böyle bir ortamda Kadınlar Günü’nü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.


Hiçbir vatandaşın umutsuzluğa kapılmak gibi bir lüksünün olmadığını aktaran Yaşar, "Umutsuz olmaya hakkınız yok. Bu ülkenin demokratik laiklik ilkelerini sonsuza kadar koruyacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.


Etkinliklerde kadınlara karanfil dağıtan Yaşar, Yenimahalle’nin asırlık çınarlarından 95 yaşındaki bir teyze ile Batıkent’te yaşayan bir şehit eşine tüm kadınlar adına çiçek verirken, Kent-Koop Mahallesi Muhtarı da mahalle sakinleri adına Yaşar’ın eşi Azize Yaşar’a çiçek verdi.


Ankara Konağı’nda düzenlenen kadınlar matinesine de sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Yaşar, kadınlarla sohbet edip ’Kadınlar Günü’nü kutladı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:40
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