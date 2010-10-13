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Yenimahalle halkı müjde bekliyor

Önceki gün yaşanan olaylı yıkımın ardından dün insan hakları derneği Mazlumder, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sakinleri için CHP Genel Merkezi ile görüştü

13 Ekim 2010 Çarşamba 09:00
Yenimahalle halkı müjde bekliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ile görüşen Mazlumder heyeti, kış şartlarında insanların mağdur edilmemesi gerektiğini ifade ederek sorunun çözümü için belediye ile mahalleli arasında arabuluculuk teklifinde bulundu. Mazlumder’in önerisine sıcak bakan Gürsel Tekin de Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile görüşerek sorunun çözülmesi için çalışacaklarını söyledi.

YENİMAHALLE HALKI ÖFKELİ

CHP’li Yenimahalle Belediyesi’nin mahkeme kararını hiçe sayarak evlerini yıkmaya başladığı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sakinleri ise, seslerini Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a duyurmaya çalışıyor. Önceki günkü olaylı yıkımın ardından Cumhurbaşkanı ve Başbakan’a toplu elektronik posta gönderme kararı alan mahalleli, CHP’li Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın tavrının, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Filistinlilere muamelesinden farklı olmadığını dile getirdiler. Elektornik postalarda, “Bir one minute da bizim Netanyahu’ya” denildi.

“DİRENENLER TEHDİT EDİLİYOR”

Önceki günkü yıkımlarda gözaltına alınan mahalle sakinlerinden Necip Şahin, belediyenin A takımı kurduğunu ve mahallede yıkıma karşı direnişte öne çıkan vatandaşları tespit ederek tehdit mesajları gönderdiğini söyledi. Şahin, “Mahkemenin yıkımın durdurulması konusunda açık kararına rağmen belediye yıkımda ısrar ediyor. Önümüzdeki günlerde sivil toplum kuruluşları ile birlikte Kızılay’da ve CHP Genel Merkezi önünde eylem başlatacağız.” dedi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:56
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