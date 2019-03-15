Yenimahalle Belediyesinden ’’Erkeklerde Ürolojik Rahatsızlıklar’’ semineri

Yenimahalle Belediyesi, Medicalpark Ankara Hastanesi iş birliğinde ’’Erkeklerde Ürolojik Rahatsızlıklar’’ adlı seminer düzenledi. Seminerde prostat hastalığına ilişkin önemli bilgiler veren Üroloji Hastalıkları Doktoru Op. Dr. Özer Ural Çakıcı, ’’Erken tanı ve tedavi hayat kurtarıcıdır’’ dedi.

Yenimahalle Belediyesi, Medicalpark Ankara Hastanesi iş birliğinde ’’Erkeklerde Ürolojik Rahatsızlıklar’’ adlı seminer düzenledi. Gazi Mahallesi İkinci Bahar Yaşlı Dayanışma Merkezi’nde düzenlenen seminerde Üroloji Hastalıkları Doktoru Op. Dr. Özer Ural Çakıcı, İkinci Bahar üyelerine prostat hastalığı ve yaşlanan erkek sağlığı hakkında bilgi verdi. Prostat hastalığının oluşumu ve gelişim süreçleri hakkında da bilgi veren Çakıcı, prostatın erkeklerde gelişim gösteren bir salgı bezi olduğunu kaydederek, ’’Avrupa Üroloji Birliği verilerine göre insan vücudunda kilolarca prostat oluşabilmektedir. Prostat büyümesi beraberinde idrar kesesinin çıkışı kapanır ve basınç oluşumunu sağlar. Hastalık bulgularının en sık olanı idrarda bozulma ve kesilme şeklinde görülür’’ ifadelerini kullandı.

’’Erken tanı ve tedavi hayat kurtarıcıdır’’

Prostatın büyüklüğünün ölçülmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Çakıcı, ’’Günümüze kadar kullanılan tanıdık yöntemlerin dışında yeni geliştirilen Prostat MR görüntüleme sistemi ile prostatın büyüklüğünün tam teşhisi sağlanarak, hastalığın tedavi sürecinde yaşanılacak problemler en aza indirilmektedir. Hastanın ameliyat olup olmaması açısından erken teşhis büyük önem ifade etmektedir. Prostatı oluşturan hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu prostat kanseri gelişebilir. Ülkemizde ve dünyada, erkeklerde akciğer kanserinden sonra ikinci sıklıkla görülen kanser türü prostat kanseridir. Erken tanı ve tedavi hayat kurtarıcıdır’’ şeklinde konuştu.

’’Doymuş yağların ve kırmızı etin fazla tüketilmesi prostat kanseri riskini arttırabilmektedir’’

Çakıcı, prostat kanserinin erken tanı konulabilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu belirterek, prostat kanserinin kesin nedenlerinin bilinmediğini ve yaş ilerledikçe riskin arttığının altını çizdi. Birinci derece akrabasında prostat kanseri görülenlerin bu kansere yakalanma riskinin diğer insanlara göre iki kat arttığına değinen Çakıcı, ’’Doymuş yağların ve kırmızı etin fazla tüketilmesi, buna karşılık sebze ve meyvenin az tüketilmesi prostat kanseri riskini arttırabilmektedir. Birinci derecede akrabalarında prostat kanseri görülen insanlar, yüksek risk altında olduğu için 40 yaşından sonra düzenli olarak üroloji hekimine giderek muayene olmalıdır’’ açıklamasında bulundu.