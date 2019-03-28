Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar’a coşkulu karşılama

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Batıkent oldu” dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Turgut Özal Mahallesi Seçim Ofisi’nde Yenimahallelilerle bir araya geldi. Yaşar, vatandaşlar tarafından ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle seçim ofisi önünde coşkuyla karşılandı. Coşkulu kalabalığa teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Yaşar, “Bugün sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Rabbim bana ne istediysem nasip etti. Bugün bana Yenimahalle’yi yönetmeyi nasip etti. Benim sevdam Yenimahalle sevdası, benim sevdam çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın mutlu olduğu bir kent sevdasıdır. Batıkent’i otel konumundan çıkaracağım, sosyal hayatı Batıkent’e getireceğim, analar pencere önlerinde çocuklarının Kızılay’dan gelmesini beklemeyecek demiştim. Bugün Yenimahalle’nin çocukları Yenimahalle’nin kafelerinde oturuyor, Yenimahalle’nin salonlarında tiyatro, sinema izliyor. Batıkent’e yaşam geldi. Herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Batıkent oldu” dedi.

Turgut Özal Kültür Merkezi açılışa gün sayıyor

Vatandaşlara Turgut Özal Mahallesi’ne yapılan kültür merkezin yakında açılacağı müjdesini de veren Yaşar, “2009’un Yenimahalle’si ile 2019’un Yenimahalle’si ortada. Elinizi vicdanınıza koyun ve kıyaslayın; Yenimahalle nereden nereye gelmiş. Bugün yatırımlarımızla oturduğunuz evlerin fiyatları değerine değer kattı. Bugün Yenimahalle oturmak için tercih edilen ilçelerin başında geliyor. Size ne söz verdiysem yerine getirdim. Çok yakın zamanda da ilçe sakinlerimizin sosyal ve kültürel etkinliklerden faydalanması, kadınların ve gençlerin boş vakitlerini değerlendirerek kişisel gelişimlerini sağlaması amacıyla yapmış olduğumuz Turgut Özal Kültür Merkezi’nin açılışını yapacağız” diye konuştu.