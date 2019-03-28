0553 313 94 23

Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar’a coşkulu karşılama

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Batıkent oldu” dedi.

28 Mart 2019 Perşembe 10:12
Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar’a coşkulu karşılama

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Batıkent oldu” dedi.


Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Turgut Özal Mahallesi Seçim Ofisi’nde Yenimahallelilerle bir araya geldi. Yaşar, vatandaşlar tarafından ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle seçim ofisi önünde coşkuyla karşılandı. Coşkulu kalabalığa teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Yaşar, “Bugün sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Rabbim bana ne istediysem nasip etti. Bugün bana Yenimahalle’yi yönetmeyi nasip etti. Benim sevdam Yenimahalle sevdası, benim sevdam çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın mutlu olduğu bir kent sevdasıdır. Batıkent’i otel konumundan çıkaracağım, sosyal hayatı Batıkent’e getireceğim, analar pencere önlerinde çocuklarının Kızılay’dan gelmesini beklemeyecek demiştim. Bugün Yenimahalle’nin çocukları Yenimahalle’nin kafelerinde oturuyor, Yenimahalle’nin salonlarında tiyatro, sinema izliyor. Batıkent’e yaşam geldi. Herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Batıkent oldu” dedi.



Turgut Özal Kültür Merkezi açılışa gün sayıyor


Vatandaşlara Turgut Özal Mahallesi’ne yapılan kültür merkezin yakında açılacağı müjdesini de veren Yaşar, “2009’un Yenimahalle’si ile 2019’un Yenimahalle’si ortada. Elinizi vicdanınıza koyun ve kıyaslayın; Yenimahalle nereden nereye gelmiş. Bugün yatırımlarımızla oturduğunuz evlerin fiyatları değerine değer kattı. Bugün Yenimahalle oturmak için tercih edilen ilçelerin başında geliyor. Size ne söz verdiysem yerine getirdim. Çok yakın zamanda da ilçe sakinlerimizin sosyal ve kültürel etkinliklerden faydalanması, kadınların ve gençlerin boş vakitlerini değerlendirerek kişisel gelişimlerini sağlaması amacıyla yapmış olduğumuz Turgut Özal Kültür Merkezi’nin açılışını yapacağız” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:12
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Saruhanlı’da tavuk tesisinde yangın
    1. Saruhanlı’da tavuk tesisinde yangın
    2. Özdemir Şehzadeler Belediyesinin..
    3. Bakan Koca, Editör Masası'na konuk oldu
    4. Karabük’te ‘AK Yürüyüşler’ devam ediyor
    5. Binali Yıldırım: Amacımız tiyatrodan..
    6. (Özel Haber) Kosova ve Afganistan’dan..
    7. Saadet Partisi Elmadağ adayı Nuri..
    8. Şili’de tacizci Piskopos para cezasına..
    9. Arkas Spor şampiyonluğa odaklandı
    10. Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
    11. e devlet Turkcell Türk Telekom hat..
    12. Nişantaşı Üniversitesi'nde "Marmara..
    13. Gaziantep TEKNOPARK ’ta Kalabalık..
    14. TİKA’nın Afganistan’da yenilediği..
    15. Hangi seçmen, “Oyum hırsıza, çünkü..
    16. İsrail güçleri 13 Filistinliyi..
    17. Erdoğan'dan şehit ailesine taziye..
    18. Otomobilin Filyos Çayı’na uçmasını..
    19. Sağlık Bakanı Koca: "Şehir..
    20. Sıcak asfalt üretimi ‘finişer’ ile..
    21. Berko Çocuk Tiyatrosu 5’inci yılına..
    22. TESK Genel Başkanı Palandöken:..
    23. ‘Seçim Güvenliği Toplantısı’ yapıldı
    24. Hatayspor'da 2 futbolcunun sözleşmesi..
    25. Akşener'in yalanı ortaya çıktı.....
    26. Cinsel hayatta PRP dönemi
    27. Beyşehir’de en fazla pet şişeyi..
    28. Ferhat Sarıkaya'ya istenen ceza belli..
    29. Sağlık Bakanı Koca: "Herkesin..
    30. Oy kullanmama cezası ne kadar? YSK 31..
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...