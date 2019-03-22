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Yenilikçi İş Fikirlerine 200 Bin TL Hibe

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kalyoncu İnovasyon Teknoloji ve Transfer Ofisi (KALİTTO) tarafından, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1512 programı kapsamında, yenilikçi iş fikrine sahip girişimcilere hibe almalarını sağlayan “SmartBİGG” programının birinci etap eğitimleri başladı.

22 Mart 2019 Cuma 12:42
Yenilikçi İş Fikirlerine 200 Bin TL Hibe

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kalyoncu İnovasyon Teknoloji ve Transfer Ofisi (KALİTTO) tarafından, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1512 programı kapsamında, yenilikçi iş fikrine sahip girişimcilere hibe almalarını sağlayan “SmartBİGG” programının birinci etap eğitimleri başladı.


Türkiye’nin dört bir yanından gelen girişimciler SMARTBIGG’de


Üniversite ve sanayi işbirliği ile bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan HKÜ, girişimcilerin önemli projelerini hayata geçirmeleri için TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programında uygulayıcı kuruluş olarak SmartBİGG” etkinliğini düzenledi. SmartBİGG programının birinci etap eğitiminde, mentorluk görüşmeleri ve çeşitli girişimcilik eğitimleriyle girişimci fikirler değerlendirildi. Eğitime, Türkiye’nin dört bir yanından yenilikçi iş fikirlerine sahip girişimciler katıldı. İki gün süren SmartBİGG’de katılımcılara; kuracakları şirketlerin ne faaliyet göstereceği, şirketin devlete karşı sorumlulukları, müşteri ihtiyaçlarını anlayabilmek, müşteri analizlerini yapabilme, proje yönetimi ve fikri mülkiyet haklarının korunması konuları anlatıldı.


200 bin TL hibe nasıl alınır?


Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kalyoncu İnovasyon Teknoloji ve Transfer Ofisi (KALİTTO) Koordinatörü Cengiz Helvacıkara, girişimcilere iş fikirlerinin katma değer ve nitelikli iş alanı oluşturmak için KALİTTO tarafından başvuruların alınacağını, iş fikirlerinin değerlendirileceğini ve değerlendirme sonucu uygun bulunan iş fikirlerinin iş planına dönüşme sürecinde girişimcilere ön kuluçka ve hızlandırma hizmetleri verileceğini belirtti. SmartBİGG sürecinden bahseden Helvacıkara,


‘‘İş planı hazırlama, iş modeli oluşturma, şirket kurma, iş hukuku vb. eğitimler ile mentörlük faaliyetlerinin ardından girişimciler, KALİTTO aracılığıyla TÜBİTAK’a başvurup 200 bin TL hibe alarak başvurularını yapabilme imkânı bulabilecekler” dedi.


Teknoloji tabanlı iş fikirlerinin katıldığı eğitim programı kapsamında, girişimcilerin iş fikrini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak konuşmalar yapan girişimci eğitmenleri, genç girişimcilerle deneyimlerini ve bilgilerini paylaştı.


SMARTBİGG’e kimler nasıl başvurabilir?


SmartBİGG projesinin hedef gurubunda; 4. sınıf lisans ve tüm lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra bu programlardan en fazla 10 yıl önce mezun olan ve herhangi bir şirkette hissesi olmayan girişimci adayları yer alıyor. Bu kriterleri karşılayan girişimci adayları www.smartbigg.com internet sitesinden programa başvuru yapabiliyor.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:42
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