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"Yenilikçi girişimlerin hızla çoğalmasını istiyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:- "Uluslararası rekabet gücümüzü kalıcı olarak artırmanın yolu, teknolojiyi üretmekten geçiyor. Fikri üreten, Ar-Ge'sini yapan, ürünü somutlaştırıp seri üretime geçen yenilikçi girişimlerin hızla çoğalmasını istiyoruz"

23 Mart 2019 Cumartesi 18:50
"Yenilikçi girişimlerin hızla çoğalmasını istiyoruz"

SİVAS (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Uluslararası rekabet gücümüzü kalıcı olarak artırmanın yolu teknolojiyi üretmekten geçiyor. Fikri üreten, Ar-Ge'sini yapan, ürünü somutlaştırıp seri üretime geçen yenilikçi girişimlerin hızla çoğalmasını istiyoruz." dedi.

Cumhuriyet Teknokent Kuluçka Merkezi ve Ar-Ge binasını ziyaret eden Varank, Sivas'ta bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleri sayesinde hayata geçirilen merkezin Sivas'ta 36 firmaya ev sahipliği yaptığını belirten Varank, "Burada faaliyet gösteren firmalarımızın yüzde 56'sı yazılım sektörüne odaklanmış durumda. İçlerinde 3. havalimanına yazılım desteği veren bir firmadan tutun da ASELSAN'a alt yüklenicilik yapan şirketlere varıncaya kadar değerli firmalarımız var." diye konuştu.

Varank, yeni merkezle birlikte başarı örneklerinin katlanacağına yürekten inandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Uluslararası rekabet gücümüzü kalıcı olarak artırmanın yolu, teknolojiyi üretmekten geçiyor. Fikri üreten, Ar-Ge'sini yapan, ürünü somutlaştırıp seri üretime geçen yenilikçi girişimlerin hızla çoğalmasını istiyoruz. Hayallerimizi, ülkelerinin menfaatleri doğrultusunda azimle ve yılmadan hayata geçirmeye çalışan gençler istiyoruz. Milli teknoloji hamlemiz tam olarak aslında bu ruhun bir yansıması. Teknoloji üretmek için güçlü bir Ar-Ge ve yenilikçilik ekosisteme ihtiyaç var. Bu ekosistemi güçlendirmek Bakanlığımızın temel görevleri arasında. Temel amacımız, akademik bilgiyi ekonomik katma değere dönüştürme. Tabi teknoparklarımız da bu dönüşümün en kısa sürede ve en etkin biçimde gerçekleştirilebildiği yapılar."

Sivas'taki Detay Soft firmasının Türkiye'de kurumsal kaynak yazılımları alanında global bir markaya çözüm ortağı olduğunu aktaran Varank, "Çok güzel yazılımlar geliştiriyorlar. Bu arkadaşlarımızla inşallah Türkiye'de yerli ve milli ERP yazılımlarının hayata geçirilmesi için beraber çalışmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bu tip girişimlerin Sivas'ta artmasını, kentin yüksek teknolojiyle ve Ar-Ge ile anılmasını isteyen Varank, daha sonra merkezi gezerek bilgi aldı.

Daha sonra Sivas'ta kurulacak Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanında da incelemede bulunan Varank'a Sivas Valisi Salih Ayhan bilgi verdi.

Varank, burada yaptığı açıklamada, bu araziyi endüstri bölgesine dönüştürmek istediklerini söyledi.

Bu alanda özel teşvik uygulaması yapacaklarını dile getiren Varank, "Burayı Türkiye açısından yüksek teknoloji üretebilen, katma değer üretebilen bir sanayiye kavuşturmak istiyoruz." dedi.

AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin ile bu projeyi görüştüğünü aktaran Varank, seçimden sonra hızlıca bu adımları atarak Sivas'a endüstri bölgesini kazandıracaklarını ifade etti.


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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 18:50
  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  2. Sivas

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