Yenilikçi fikirlerle kış bahçesini sevdirdi

Alimex Alüminyum Genel Müdürü Galip Arbak, oluşturdukları Ar-Ge departmanının yürüttüğü iyileştirme çalışmalarının yanı sıra müşteri talepleri doğrultusunda yenilikçi tasarımlara imza attıklarını söyledi.

2007 yılından bu yana çalışmalarına İsviçre merkezli Wingroup çatısı altında devam ettiklerini dile getiren Arbak, sektörün gelişimi ve çalışmaları konusunda Yeni Akit’e şu değerlendirmelerde bulundu:

-Alimex’in, grup şirketlerinden Windoor’un 2009 yılında üretim hattını Türkiye’ye taşıması ile beraber, üretim kapasitesi ve çalışan sayısında da ciddi bir artış gerçekleştirdik. Avrupa lideri Sunparadise markasının üretim operasyonunu üstlenerek, üretimimizi Türkiye pazarında Sunparadise markası altında sunuyoruz. *Konut, otel, kafe restoran gibi mekanların ihtiyaçlarına cevap veren firmamızın referansları arasında Nusr.Et, Lacivert, Huqqa, The Market, Go Meso, Mado, Develi, Nişantaşı Brasserie, Lale Hotel, Polat Hotel, Park Inn by Radisson gibi işletmeler yer alıyor.

-Butik üretim yapan ve yılda yaklaşık 40 bin projeye imza atan Alimex’in yurt genelinde 27 bayisi bulunuyor. Satış bayisini sayısını 50’ye çıkarmayı hedefleyen firmanın öncelikli hedef kitlesini mimarlar oluşturuyor.

Yeni hedef pazarı Rusya

Mekanlara göre özel tasarımlar yapan Alimex’in dış ve iç alanı birleştirebilecek ve isteğe bağlı dış alanı kapatıp yaşam alanına dâhil edecek sistemler üzerinde uzmanlığı bulunduğunu dile getiren Galip Arbak, “Yıllık 400 bin metrekare üretim kapasitemiz var. İmalatımızın büyük bir kısmını yurtdışına gönderiyoruz. 20’yi aşkın Avrupa ülkesinin yanı sıra son dönemde Dubai, Kuveyt, Ürdün, Lübnan pazarlarına girdik. 2019 için de Rusya pazarını hedefliyoruz” dedi.

İhracatta ilk binde

2017 yılında Avrupa konsolide satışlarında 75 milyon Euro satış gerçekleştiren Alimex, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin açıkladığı 1000 firma arasında 824’üncü sırada yer alarak sektörünün en çok ihracat yapan firması oldu. Türkiye satış operasyonunda son üç yılda üst üste üç haneli bir büyüme performansı yakalayan Alimex, 2017 yılını yüzde 270 büyüme ile kapattı. 2018’in ilk çeyreğinde ise Türkiye satışlarını, yıllık satış bütçesinin üzerine çıkardı. Geçen yıl 4,5 milyon lira olan Türkiye satış cirosunun 2018’de 10 milyon lirayı aşması bekleniyor. Önümüzdeki üç yıl içinde ise satın almalarla birlikte yurtiçi ciromuzun 150 milyon liraya ulaşacağı öngörülüyor.

Hangi ülkelerde ne yapıyor?

Alimex’in üretimini yaptığı ürünlerin bölgeden bölgeye değiştiğini söyleyen Arbak, “İskandinav ülkelerine ağırlıklı olarak balkon kapama sistemleri, Orta Avrupa’ya ise ağırlıklı kış bahçeleri gönderiyoruz. Avrupa’da yoğunluklu olarak villalar için çalışırken, Türkiye’de ise evin yanı sıra kafe, restoran, hastane, oteller için yaptığımız tasarımlar ağırlık kazanıyor. Türkiye’de 2 milyar lira olan alüminyum pazarında kış bahçesinin yaklaşık 100 milyon liralık payı bulunuyor” diye konuştu.