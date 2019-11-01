Yenilgiye doymayan haçlılar

Türkiye üzerindeki bütün projeleri ellerinde patlamaktadır... Tıpkı Batılıların Türkiye’yi bölmek için çeyrek asrı geçkindir süregelen Kürdistan hayali gibi... Tıpkı İsrail’in büyük Ortadoğu projesi gibi ellerinde kaldı... Yıllardır kurdukları oyunlar bir hafta içinde Türkiye’nin içeri girmesiyle tarumar oldular...

Eğer ki Suriye, İran, Irak ve Türkiye bu dört ülkeyi diz çöktürebilip yıkabilselerdi bağımsız Kürdistan tabir ettikleri proje ve İsrail’in “BOP” projesi gerçekleşecekti...

Lâkin büyük oyunları her dem bozuldu ve yine yenildiler...

Türkiye’ye karşı olanlar yenilmeye de mahkûmdurlar...

Büyük Türkiye’yi görenler koşa koşa gelip, aman efendim bizi daha fazla dünyaya madara etmeyin anladık güçlendiniz sahada ve masada artık bileğinizi bükemez olduk, diyorlar. Mâmâfih artık oyun kurucu ve kurdukları oyunları bozan konumundayız... Çünkü konu bizim için İstikbâl ve istiklâl meselesidir şimdi birazda onlar düşünsün...

Elçiler gönderip siz nasıl başardınız diye sual eder oldular aslında. Cevap açık, geçmiş tarihimize baksınlar... Mâlûmdur, tarih tekerrürden ibarettir. Dünyaya yeniden nizam vermek için uyuyan dev uyandı... 120 saat ABD aldı-sattığı avanelerini kurtarmak için şimdi ise 150 saat de Rusya aldı...

Görülen odur ki bunlar yeni sığınaklar yapıyorlar yani kendilerine yeni mezar kazıyorlar demek daha isabetli olur. Ama kudurdular, eceli gelen it cami duvarına pislermiş... Batıda Türklere yapılan saldırıları Batılı polisler müdahaleyi geciktirip hemen müdahale etmeyerek seyirci gibi izliyorlar... Her saldırı bizi biraz daha özümüze döndürüyor, onların pis yüzlerini gösteriyor...

Tabi bizim içimizdeki Batı sevicilerde görebilse ‘PKK/YPG terör örgütüdür’ diyemeyenler ses çıkaramayanlar... Ülkenin bekâsının önemini hiçe sayanlar kendi siyasi koltuklarını düşünenler, dışarıdan bakınca tıpkı NATO’cu ülkeler gibi düşünüp onlar gibi konuşuyorlar...

Merhum Üstat Nuri Pakdil’in o meşhur selâmlamasıyla sizlere cevap vermek isterim...

“Hepinizi anti emperyalist, anti kapitalist, anti sosyalist, anti nazizst, en önemlisi de Türkiye özeline ait olmak üzere anti Firavunist bilinçle selamlıyorum”.

Sizler bunların düşüncelerine kapılıp Cennet vatan ülkemi satıyorsunuz lisan-ı hâl ve kâl’inizle...

Ne çabuk unuttunuz, Batılıların tek iç savaş çıkaramadıkları ülke Türkiye’dir. Her dem denemediler mi? Sağcı-solcu, Alevi-Sünni, Türk-Kürt, akabinde 2013 gezi olayları ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimi vs...

Lâkin tutturamadılar ve burada da tutmayacak oyunları...

Ama diğer ülkelerde gayet güzel yürütüyorlar projelerini...

Benim ülkemi rol model alan diğer devlet başkanları da uyandı ve oyunları bozmaya başladı halen uyutulanlar perişan vaziyettelerdir... Bakın Işid’e bir lider atadılar, demek misyonunu tamamladı ki infazı âile efradıyla birlikte yapılmış... Bağdadi’yi kimler öldürdü dersiniz? Sözüm ona tünelde kendini patlatmış. Tüneli kim yaptı oraya, bombayı operasyonla kim koydu, pimi kim çekti? ABD askeri ve savaş uçakları operasyon yaparak olmadı mı?

Tabi gerçekten Bağdadi öldüyse... Çünkü ortada ceset yok ifşa edilmedi... Bakalım sırada hangi örgüt lideri ve avaneleri var...

Bu tarz terör örgütlerine katılan insanlar bunları hiç idrak etmez mi? Hiç görmezler mi? Batının işi bitince hemen de nasıl sattığını, nasıl da ortadan kaldırdığını görmüyor musunuz? Aklınızı başınıza alın, insan gibi yaşamak varken neden insanlardan korkan hayvanlar gibi yaşıyorsunuz... Vesselâm...