0553 313 94 23

Yenilenen İstanbul seçimlerinde oy verme işlemi başladı

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için saat 08.00'den itibaren ildeki seçmenler, sandık başına gidiyor- İstanbul'un 39 ilçesinde 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullanacak

23 Haziran 2019 Pazar 08:00
Yenilenen İstanbul seçimlerinde oy verme işlemi başladı

İSTANBUL (AA) - 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için saat 08.00'den itibaren oy verme işlemi başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 6 Mayıs'ta verdiği, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptali" kararı üzerine, İstanbullular sandık başına gitti.

Bugünkü seçimde İstanbul, 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışıyor.

31 Mart seçimlerindeki sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimde de kullanılıyor. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kullanamıyor.

İstanbul'un 39 ilçesinde, 62'si cezaevi, 156'sı seyyar olmak üzere toplamda 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullanacak. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için tüm ilçelerde seyyar sandıklar oluşturuldu.

İstanbullular saat 17.00'ye kadar oylarını kullanabilecek.

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin oy pusulası beyaz üzerine siyah baskılı olarak hazırlandı.

Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler, oylarını kullanmış olsa bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak. YSK tarafından yayın yasağı kaldırılmadan sonuçlar açıklanamayacak.

- Şerh düşülen seçmen sayısı

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, 18 Haziran 2019'da yapılan sandık seçmen listelerindeki güncelleme sonucunda, 20 bin 63 asker, 8 bin 93 hükümlü, 3 bin 970 kısıtlı seçmen, 12 bin 518 ölü, 208 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere, toplam 44 bin 852 kişiye "oy kullanamaz" şerhi yazıldı.

Müdürlükçe, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için seçmen listelerindeki son güncelleme 23 Mart 2019'da yapılmıştı. Bu tarihteki çalışmada, 13 bin 712 asker, 663 kısıtlı seçmen, 8 bin 639 ölü, 151 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere toplam 23 bin 165 kişiye listelerde "oy kullanamaz" şerhi yazılmıştı.

Böylelikle seçmen listelerinde "oy kullanamaz" şerhi yazılan kişi sayısı toplam 68 bin 17 oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 08:00
  1. 23 Haziran
  2. oy verme
  3. seçim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da kadınların çantasından cep telefonu ve cüzdan çaldı
    1. Adana'da kadınların çantasından cep..
    2. Milli takım seçmelerinde Türkiye..
    3. Hakkari’de bir kişi bisikletiyle suya..
    4. Amerika onu konuşuyor... Detaylar..
    5. Yenilenen İstanbul seçimi
    6. Öldürmeleri mi lazımdı!
    7. Bakanlık açıkladı: PKK'ya ağır darbe
    8. Kars’ya kaybolan çocuk 8 saat sonra..
    9. Yurtta hava durumu
    10. Hizan’da yıl sonu sergisi düzenlendi
    11. ABD'yi korkutan deprem
    12. Kara yollarında durum
    13. Şehit er Resul Bayracı için Mevlid-i..
    14. Vatandaşa senet şoku
    15. Milyonlarca anneyi ilgilendiren karar
    16. Ünlü oyuncu Demet Akbağ, oyunu..
    17. Bölge il müftüleri ile ilahiyat..
    18. Pazarda cep telefonu ve cüzdan çalan..
    19. Oryantiring kursunda birincilik..
    20. (Özel) Yıldırım’da kentsel dönüşüm..
    21. Sevgilisi tarafından yakılan kadın ile..
    22. İşçilerden kıyımcı CHP’ye siyah çelenk
    23. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oyunu..
    24. İstanbul’da oy verme işlemi başladı
    25. Laf değil, hizmet
    26. Seçimin kazananı İstanbullu olsun
    27. GÜNDEM / 23 Haziran 2019
    28. 6 PKK’lı terörist etkisiz hale..
    29. 71 yaşındaki kadın oy kullanmaya..
    30. Rahmi Koç oyunu erken saatte kullandı
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?
    28 ülke Türkiye'ye karşı birleşti!
    28 ülke Türkiye'ye karşı birleşti!