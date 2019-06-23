Yenilenen İstanbul seçimi

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulunda oyunu kullandı.



Eşi Hamdiye Soylu ile oy kullanacağı Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulunda vatandaşlar ve sandık görevlileri ile selamlaşan Soylu, 1004 numaralı sandıkta oy kullandı. Sandığa ilk oy pusulasını eşi Hamdiye Soylu attı. Eşinin ardından Bakan Soylu da "Hayırlı olsun" temennisiyle oyunu kullandı.

Soylu, seçimlerin İstanbul ve İstanbullu için hayırlı olmasının dileyerek, şunları kaydetti:

"Bir seçim kampanyası oldu. Allah'a şükür olaysız, kazasız ve bugün sabah milletimiz huzur ve güven içerisinde 31 bin 342 sandıkta oy kullanmaya başladı. Sabah başlayan oy kullanma işlemi sorunsuz ve güvenli bir şekilde başladı. İnşallah bugün de yine İstanbullu hemşehrilerimiz, sorun ve güvenli bir şekilde oylarını kullanırlar. 51 bin 909 güvenlik personelimiz bugün bu seçimin huzur içinde geçmesi için çalışmalarını ve gerekli tedbirlerini güvenlik anlamında yürütüyorlar. Allah hayırlı ve uğurlu etsin inşallah. Bu sabah, şu anda Tunceli'de devam eden bir çatışma var. 2 teröristin kıstırıldığı haberleri arkadaşlarımız tarafından sabahın erken saatlerinde iletildi. İnşallah onlar da operasyonlarını kazasız belasız tamamlarlar. Bir taraftan seçim yapılıyor, bir taraftan da Türkiye işini yürütüyor. Hayırlı olur inşallah."