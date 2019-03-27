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Yenilenen Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nde sona doğru

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin son teknolojiyle "yeşil bina" olarak yeniden inşa ettirdiği Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nin yapımında son aşamaya gelindi

27 Mart 2019 Çarşamba 09:34
Yenilenen Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nde sona doğru

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin son teknoloji ile "yeşil bina" olarak yeniden inşa ettirdiği Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nin yapımında son aşamaya gelinirken üye kayıtları da alınmaya başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, uzun yıllar sporseverlere hizmet veren Okmeydanı'daki Cemal Kamacı Spor Kompleksi, yıkılarak yeniden yapıldı. Büyük bölümü tamamlanan yeni kompleks, enerji ve çevre dostu olarak inşa edilmesinden dolayı LEED Gold sertifikası aldı. Burada güneş panelleriyle elektrik üretilirken "yeşil bina" özelliğiyle de su ve enerji tasarrufu sağlanıyor.

Sportif alanların artırıldığı ve kullanıcı kapasitesinin genişletildiği kompleks, çevreye duyarlı ve yeşil bina uygulamaları ile yapıldı. İnşaatında bambu, keten, pamuk gibi çabuk yenilenebilir ve yerel ürünlerden oluşan, Orman Yönetim Konseyi (Forest Stewardship Council-FSC) belgeli, ahşap ve geri dönüşüm içerikli çevreci malzemelerin kullanımı tercih edildi. Binada, küresel ısınmanın etkisinin azaltılması amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının devreye alınması sağlandı.

Çatıya yerleştirilen güneş panelleri yöntemiyle tesisin, günlük elektrik ihtiyacının yüzde 10'u üretiliyor. Tesis, çevreci ve yeşil bina özellikleri sayesinde yüzde 45 su, yüzde 28 enerji tasarrufu sağlayacak.

- Aylık 60 bin kişiye hizmet verecek

Kompleks, olimpik ve yarı olimpik olmak üzere 2 yüzme havuzu, açık futbol sahası, 2 açık tenis kortu, bay ve bayan fitness salonları, judo, karate, tekvando, jimnastik, step, aerobik ve platesin yapılacağı 2 stüdyo salonuna sahip. 536 araç kapasiteli kapalı otopark bulunan tesiste kayıtlar da alınmaya başlandı. Kayıt olmak isteyenler tesise giderek başvuru yapabilecek.

Çevre dostu yüksek teknoloji ile donatılan ve modern bir görünüme kavuşan spor kompleksi, aylık 60 bin kişiye hizmet verecek.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 09:34
  1. Cemal Kamacı Spor Kompleksi
  2. çevreci
  3. tamamlama aşamasına geldi
  4. yeşil bina

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