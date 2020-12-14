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Okur Postası Yenilen pehlivan güreşe doymazmış?!?
Okur Postası

Yenilen pehlivan güreşe doymazmış?!?

Gazetemiz okurlarından Serdar Sav, ‘Yenilen pehlivan güreşe doymazmış?!?’ başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 11:05:00 -
Yenilen pehlivan güreşe doymazmış?!?

Ülkemiz ciddi bir pandemi döneminden geçiyor.. Ama pandemiden daha büyük bir sorunumuz ise acaba Kılıçdaroğlu 2023’te aday olacak mı olmayacak mı? Evet geçtiğimiz hafta da bütçe görüşmelerinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Kurul’da bütçe üzerinde konuşurken Ak Partili milletvekillerinin “cumhurbaşkanı adaylığını” kastederek, “Aday ol, aday olabilecek misin?” diye söylemeleri üzerine “Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?” çıkışı bütçe görüşmelerinin önüne geçmişti.

Tabii ki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun en tabii hakkı adaylığı.. Ama acaba Kılıçdaroğlu’nun bu söyleminin altında ne yatıyor gerçek manada ona bakmak lazım. Ben bir vatandaş olarak bu söylemi son derece samimiyetsiz ve dayanaksız buldum. Nedenine gelince 18 senedir iktidarda olan AK Parti’ye karşın sayısız seçim kaybedip halen CHP koltuğunda oturan bir ismin bu denli çıkışı son derece popülist bir açıklamadan öte değil.. Gündem değiştirmekte son derece mahir olan CHP liderinin bu söylemi de son derece komik geldi açıkçası.. Düşünsenize CHP olarak seçimlerde aday gösterdikleri Muharrem İnce’den bile düşük oy olan bir partiden söz ediyoruz.. “Gel bakalım Muharrem’ diyerek cumhurbaşkanlığı adaylığına koydukları Muharrem İnce’yi bile partiden kısa zamanda tasfiye ettiler.. Yani demek ki tek adamlık rejimini en iyi şekilde uygulayan en temel isimlerden biri de kuşkusuz Kemal Kılıçdaroğlu’dur.. CHP’nin koltuk sevdalısı lideri Kemal Kılıçdaroğlu  partinin başına geldiği 2010 yılından beri 2 halk oylaması, 3 genel seçim, 2 yerel seçim ve bir cumhurbaşkanlığı seçimi kaybederek rekorları tersten yazmayı başardı.

Her seçim öncesi iddialı tahminlerde bulunan ve hepsinde de hüsrana uğrayan Kılıçdaroğlu, birçok kez de ‘başaramazsam giderim’ açıklamasını yapmıştı. Seçimlerde herhangi bir başarı sağlayamayan ve seçmeni tarafından eleştirilerin hedefi olan Kılıçdaroğlu hep çark ederek, koltuğunda kalmaya devam ederek biz her defasında şaşırtmayan hareketlere imza atmıştı.

İlk seçimlerde çok iddialı olmasına rağmen, 2009 yılında girdi Kemal Kılıçdaroğlu. 29 Mart’ta gerçekleşen yerel seçimlerde AK Parti’ye karşı kaybetti. Yüzde 44,77’ye karşı CHP’nin oyları yüzde 36,98’de kaldı. Bu seçimlerden sonra ise günümüze kadar birçok seçim kaybetti.. Ama değişmeyen tek şey ise Kemal Beyin hala 2023 seçimlerinde muhalefetin çatı adayı olup olmayacağı konusu netleşmedi.. Bugüne kadar birçok toplantıda, “Dostlarımızla iktidara geleceğiz” açıklamasını kullanmış ve irili ufaklı muhalefet partileriyle birlikte Erdoğan’ı devireceklerini söylemişti..

Şimdi siyaset cv’si bu denli başarısız olan bir siyasi figürün Türkiye’nin 2023 sonrası geleceğinin patronu olması sizce mümkün mü? Bence çölde su aramak gibi bir durum bu.. Bu denli başarısız bir yöneticinin normal özel sektörde bile görev alması mümkün olamazken, bu kadar seçim kaybeden bir parti başkanının partisini kör-topal yönetmesine rağmen, ülkenin yönetimine talip olması hakikaten şaşırtıcı..

Ne diyelim böylesi bir adayın konuşulması bile bence Türk siyasi tarihi için büyük bir fecaat!

Mevla neyler, neylerse güzel eylesin Türkiyemizin 2023 sonrasını…


Yeni Akit Gazetesi
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