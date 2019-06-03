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Yenileme seçimleri

Denizli'nin Honaz ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Yüksel Kepenek kazandı

03 Haziran 2019 Pazartesi 00:04
Yenileme seçimleri

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini, kesin olmayan sonuçlara göre geçerli oyların 10 bin 697'sini alan CHP adayı Yüksel Kepenek kazandı.

Honaz ilçesinde 21 bin 872 kayıtlı seçmenden 19 bin 613'ü, 78 sandıkta oy kullandı. Oylardan 19 bin 178'i geçerli, 435'i geçersiz sayıldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Kepenek 10 bin 697, AK Parti'li Turgut Devecioğlu 8 bin 359, Saadet Partisinin adayı Nail Şimşek 24, Bağımsız Türkiye Partili Hakan Cengiz 14, Vatan Partisinin adayı Ahmet Gündüz 55, Demokrat Partili Yılmaz Ballı 29 oy aldı.

Honaz ilçesinde 31 Mart Pazar günü yapılan seçimde, Yüksel Kepenek 9 bin 389, Turgut Devecioğlu 9 bin 381, Nail Şimşek 72, Hakan Cengiz 29, Ahmet Gündüz 85, Yılmaz Ballı 57 oy almıştı.

-Süreç

Honaz ilçesinde 31 Mart'ta yapılan seçim sonuçlarıyla ilgili AK Parti'nin ilçe seçim kuruluna itirazı sonrası 41 sandıkta oylar yeniden sayılmış, Kepenek'e 9 bin 387, Devecioğlu'na ise 9 bin 384 oy çıkmış, fark 3'e düşmüştü.

AK Parti ve CHP'nin sonuçlara ilişkin il seçim kuruluna yaptığı itiraz üzerine 13 sandıkta geçersiz oyların yeniden sayılmasıyla Kepenek ve Devecioğlu arasındaki fark 1'e inmişti.

AK Parti'nin itirazını görüşen YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, bunun sonucu etkilemesi nedeniyle ilçede seçimlerin iptaline karar vermişti.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 00:04
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