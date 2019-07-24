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Yeniköy’de belediye otobüsü önce cipe sonra ağaca çarptı, 4 yaralı

Yeniköy’de yoğun yağış sonrası kayganlaşan yolda belediye otobüsü, sokaktan çıkan cipe çarptı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:26
Yeniköy’de belediye otobüsü önce cipe sonra ağaca çarptı, 4 yaralı

Yeniköy’de yoğun yağış sonrası kayganlaşan yolda belediye otobüsü, sokaktan çıkan cipe çarptı. Kazada çeşitli yerlerinden yaralanan otobüsteki ve cipteki 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


Kaza, saat 12.00 sıralarında Sarıyer Yeniköy Köybaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Tarabya’dan İstinye istikametine giden Özcan Bozkurt (39) idaresindeki belediye otobüsü, o esnada sokak arasından bir anda yola çıkan 34 DE 7086 plakalı cipe çarptı. Otobüs şoförü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda frene basarak durmayı denedi ancak başarılı olamadı. Otobüs cipe çarptıktan sonra ağaca çarparak durabildi. Cip ise park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kaza sonucu otobüsün içerisindeki Türkmenistan uyruklu Mihriban Allahverdi, cipin sürücüsü İmdat Arslani, İlker ve Rahmi Koca vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İstinye itfaiye istasyonuna bağlı ekipler, yaralılara müdahale ettikten sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Hafif yaralı olan vatandaşlar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle araçlar büyük çapta maddi hasar meydana geldi.



“Otobüs ağaca çarptı bir dükkana da girebilirdi”


Kazayı anlatan Selma Canboz, “Biz doktora gelmiştik, kardeşim bizi bekliyordu çıktık ve onu aradık. Kaza oldu dedi, otobüs cipe çarpmış dedi. Cipte kardeşimin aracına çarpmış. Cipteki yaşlılar yaralıydı, onları da ambulansla gelip aldılar. Otobüstekileri görmedim, şoför de bir şey yoktu. Facianın eşiğinden dönüldü diyebiliriz, otobüs ağaca çarptı, bir dükkana da girebilirdi” dedi.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:26
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