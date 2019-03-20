0553 313 94 23

Yeniköy Mahalle Muhtarı: "Girilemeyecek 10 ev tespit ettik"

5,5 şiddetinde depremin yaşandığı Denizli’nin Yeniköy Mahalle Muhtarı Mehmet Biçer, 150 hanelik köyde şu ana kadar girilemeyecek durumda 10 ev tespit ettiklerini ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:49
Yeniköy Mahalle Muhtarı: "Girilemeyecek 10 ev tespit ettik"

5,5 şiddetinde depremin yaşandığı Denizli’nin Yeniköy Mahalle Muhtarı Mehmet Biçer, 150 hanelik köyde şu ana kadar girilemeyecek durumda 10 ev tespit ettiklerini ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.


Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5. şiddetindeki depremin en fazla zarar verdiği mahallelerin başında gelen Yeniköy’de vatandaşlar evlere girmemeleri hususunda anonslarla uyarılıyor. Zarar tespit çalışmalarının devam ettiği 150 hanelik köyde şu ana kadar 10 adet evin kullanılmaz hale geldiğini söyleyen Mahalle Muhtarı Mehmet Biçer, "Bahçe duvarları, güneş enerjileri yıkılan evlerimiz var, yıkılan ahırlar var, ahırlara henüz bakamadık, duyuru yaptık vatandaşların evlerine girmemeleri için anonslar yapıyoruz. Evleri zarar gören vatandaşlar bildirmeye başladı. Çok şükür can kaybımız yok. Türk Kızılay’ını aradık onlar da bölgeye ekip gönderdiklerini söylediler" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Can Ceylan: Kültürel iktidar siyasal iktidardan daha uzun süreçte kazanılır
    1. Can Ceylan: Kültürel iktidar siyasal..
    2. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda..
    3. Döviz kurları
    4. Seçimden sonra da gündem ekonomi
    5. YSK ilan etti! Yarın başlıyor
    6. Edirne’de ‘İŞKUR Kampüste’ programı..
    7. Eski siyasetçi harekete geçti! Yeni..
    8. 'Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve..
    9. İntihar etti organları 4 hastaya umut..
    10. Konya’da trafiğini rahatlatacak akıllı..
    11. Yeni genel müdür Erkan’dan Turkcell..
    12. Suriyeli engellilere "Tuk Tuk" dağıtımı
    13. İşte Mudanya’yı geleceğe taşıyacak..
    14. Vefat eden annesinin yatığını bağışladı
    15. Fahrettin Koca: Hastane yapılarımız..
    16. Özel çocuklara özel gün
    17. Turkcell şebekesine "yerli yapay zeka"..
    18. "Sancaktepe, Türkiye'nin en büyük..
    19. Başkan Erdoğan talimatı verdi!..
    20. "Muhtarlarımızla uyum içinde çalıştık"
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku