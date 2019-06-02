Yenikapı'daki yüz binlerce kişi saf tuttu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı'daki Enderun teravih namazında yüz binlerce vatandaşla birlikte saf tuttu.02 Haziran 2019 Pazar 00:02
İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü kapsamında Yenikapı etkinlik alanında Osmanlı geleneği olan Enderun usulü teravih namazı kılındı.
Namaza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. Namaz öncesi etkinlik alanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Çevresi bariyerlerle kapatılan Yenikapı Miting Alanı'na gelenler tek tek polis tarafından aranarak içeriye alındı. Namaza gelenlere iftariyelik dağıtıldı. İftar sonrası, Teravih namazı için 23.00'te saf tutuldu.
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