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Yenikapı'daki lüks araç CHP'li Aksu'nun çıktı!

Yenikapı'da sergilenen Mercedes S serisi 34 ER 5875 plakalı lüks makam aracını kullandığı belirtilen CHP'li İBB Başkanvekili Hüseyin Aksu, gelen sorulara yanıt cevap vermekten kaçınarak "Gündemimiz şu an farklı" dedi.

06 Eylül 2019 Cuma 15:00
Yenikapı'daki lüks araç CHP'li Aksu'nun çıktı!

Yenikapı'da "sergilenen" lüks aracı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Hüseyin Aksu'nun kullandığı belirtilmişti. DHA'nın aktardığına göre Aksu, bugün CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı dava için İstanbul Adalet Sarayı'ndaydı. İddialara ilişkin sorulara yanıt vermekten kaçınan Aksu, "Gündemimiz şu an farklı" diyerek kıvırdı.

Aksu daha sonra, "Bu araç depoda duruyordu. Bana tahsis edildi. Konuyla ilgili belediyenin basın birimi açıklamayı yapar" bilgisini verdi. Öte yandan 2010 model Mercedes S serisi 34 ER 5875 plakalı makam aracı bugün de Yenikapı'da görüntülendi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:00
  1. İstanbul
  2. Hüseyin Aksu

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