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"Yenikapı'da Enderun Teravihi"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:- "Burası İstanbul, bir diğer adıyla İslambol. Burası Konstantinapol değil ama burayı böyle görmek isteyenler var. Böyle görmek isteyenlere karşı 22 günümüz var"

02 Haziran 2019 Pazar 01:28
"Yenikapı'da Enderun Teravihi"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Burası İstanbul, bir diğer adıyla İslambol. Burası Konstantinapol değil ama burayı böyle görmek isteyenler var. Böyle görmek isteyenlere karşı 22 günümüz var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Yenikapı'da Enderun Teravihi"nin ardından kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi.

Erdoğan, önemli gecede, yüz binlerin enderun teravihini birlikte eda ettiğini dile getirdi.

Bu buluşmanın büyük anlam taşıdığını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

"Ülkemizde hatırlayın 'Zulüm 1453'te başladı.' diyenler var. Hatırlıyorsunuz o günleri değil mi? Bu akşam burada da zulüm değil, fethin 566. yıl dönümünü tesit edenler var. Kardeşlerim, 'İdrak-i maali bu küçük akla gerekmez, zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez.' Evelallah, o küçük idraklere karşı, idrakin büyüğünü ortaya koymuştur 566. yıl dönümünde. Ancak benim sizden bir istirhamım var. Burası İstanbul, bir diğer adıyla İslambol. Burası Konstantinapol değil ama burayı böyle görmek isteyenler var. Böyle görmek isteyenlere karşı 22 günümüz var. 22 gün sonra burasının nereden nereye geldiğini tam manasıyla ortaya koymak için gece demeden, gündüz demeden tüm kardeşlerimize ulaşmamız lazım. Onlara bu gerçeği anlatmamız lazım. 'Zulüm 1453'de değil, fethi mübin 1453'de başladı ve 566 yıl oldu' dememiz lazım. Bunun için de çok çalışmamız lazım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hiç unutmayın evelallah bu millet ezanlarının susturulmasına müsaade etmedi. Bu ülkede Kuran sesi dinmedi, bayrak inmedi. Onun için tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyerek yola devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Şu hadisi unutmayın, 'Kişi sevdikleriyle beraberdir.' Biz birbirimizi çok seviyoruz, böyle sevmeye de devam edeceğiz."

Konuşmasının ardından Erdoğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.


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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 01:28
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Teravih
  3. Yenikapı

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