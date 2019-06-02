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"Yenikapı'da Enderun Teravihi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Yenikapı'da Enderun Teravihi" programına katıldı

02 Haziran 2019 Pazar 00:58
"Yenikapı'da Enderun Teravihi"

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Yenikapı'da Enderun Teravihi", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İrade Platformu'nun Haliç Kongre Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen iftar programının ardından, Yenikapı'ya geçti.

Teravih öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mehter Takımı, dinleti gerçekleştirdi. Programda salalar ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Yatsı namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Enderun Usulü Teravih namazını ise her dört rekatta bir farklı imamlar kıldırdı.

Her dört rekatın ardından ise farklı makamlarda bestelenen ilahiler okundu.

Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Partili milletvekilleri ve belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Teravih namazının ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tarafından ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde camilerde okunan yüz binlerce hatm-i şerifin duası yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dua öncesi Bakara Suresi’nin 285 ve 286. ayetlerini okudu.


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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 00:58
  1. "Yenikapı'da Enderun Teravihi"
  2. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş
  3. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  4. TBMM Başkanı Mustafa Şentop
  5. Yenikapı MitingAlanı

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