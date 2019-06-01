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"Yenikapı'da Enderun Teravihi"

İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik için Marmaray, metro, İDO ve diğer toplu ulaşım araçlarıyla Yenikapı Miting Alanı'na gelen vatandaşlar, güvenlik noktalarındaki aramaların ardından meydana alınıyor

01 Haziran 2019 Cumartesi 22:23
"Yenikapı'da Enderun Teravihi"

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Yenikapı'da Enderun Teravihi" etkinliği için vatandaşlar alana gelmeye devam ediyor.

Enderun Teravihi programı için iftar öncesi, Yenikapı Miting Alanı'na gelen binlerce kişiye iftariyelik dağıtıldı.

İftar sonrası Marmaray, metro, İDO ve diğer toplu ulaşım araçlarıyla Yenikapı Miting Alanı'na gelen vatandaşlar da güvenlik noktalarındaki aramaların ardından meydana alınıyor.

Teravih öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi mehter takımı da alanda konser verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve kariler imametinde kılınacak teravihte, ramazan ayı boyunca ülke genelindeki camilerde mukabelelerde okunan yüz binlerce hatmin de duası yapılacak.

Teravih namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 22:23
  1. Yenikapı Meydanı
  2. Yenikapı'da Enderun Teravihi

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