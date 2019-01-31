Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında teknik arıza31 Ocak 2019 Perşembe 19:10
İSTANBUL (AA) - Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında teknik arıza nedeniyle seferlerin Yenikapı-Şişli ve Levent-Hacıosman arasında yapıldığı bildirildi.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında teknik bir arıza sebebiyle, seferlerimiz Yenikapı-Şişli ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında yapılmakta olup, teknik ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürmektedir."
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