Yenidoğan Canlandırma Uygulayıcı eğitimi Kilis’te, Yenidoğan Canlandırma Uygulayıcı Eğitimleri tamamlandı.

Kilis’te, Yenidoğan Canlandırma Uygulayıcı Eğitimleri tamamlandı.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çocuk ve Ergen Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından, asfiksiye bağlı ölümlerin önlenmesi amacıyla 1998 yılından bu yana Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) yürütülüyor. 4 gün süreyle Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen eğitmenler tarafından, NRPUygulayıcı Eğitimi yapılmıştır. Eğitim açılışına Vali Yardımcısı Şükrü Özcan, Kilis İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Vekili Dr. Hasan Şık, Kilis İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Abdullah Erşan Öztin, Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Ali Muhsin Güvelioğlu ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Vekili Melek Deniz Ulaş katıldı. Açılışta konuşma yapan Dr. Hasan Şık, Türkiye’nin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli parametrelerden birinin bebek ölümleri olduğunun altını çizip, NRP eğitimlerinin önemini vurguladı

NRP Eğitimi kapanış sunumu yapılmış olup,Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Hasan Şık’ın katılımıyla da sertifika töreni gerçekleştirildi.

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